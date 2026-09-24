Repunte de los virus respiratorios en Galicia: suben las consultas por gripe y Covid

Las infecciones respiratorias vuelven a ganar terreno en Galicia coincidiendo con la recta final de septiembre. Los últimos datos de la Dirección Xeral de Saúde Pública, correspondientes a la semana epidemiológica 38 y actualizados hasta el 20 de septiembre, muestran un incremento de las consultas por infecciones respiratorias agudas, gripe y Covid-19 respecto a la semana anterior. Pese al repunte, la actividad gripal continúa situada en nivel basal, aunque con una tendencia creciente.

El incremento más generalizado se observa en el conjunto de las infecciones respiratorias agudas (IRAs). La tasa de consultas en Atención Primaria aumentó un 45,2% en solo una semana, hasta alcanzar las 163,4 consultas por cada 100.000 habitantes.

La subida se produjo en todos los grupos de edad, pero fue especialmente pronunciada entre niños y jóvenes de hasta 19 años, que duplicaron sus tasas. Los menores de 5 años presentan la incidencia más elevada, con 924,3 consultas por cada 100.000 habitantes.

Las consultas por gripe crecen un 67,5%

La gripe también comienza a mostrar una tendencia ascendente. Las consultas relacionadas con este virus aumentaron un 67,5% respecto a la semana anterior, pasando de una tasa de 8 a 13,4 consultas por cada 100.000 habitantes.

El crecimiento se produjo prácticamente en todos los grupos de edad. La excepción fueron las personas de entre 60 y 79 años, entre las que la tasa descendió ligeramente. El mayor cambio se registra entre los jóvenes de 5 a 19 años, con una tasa 3,3 veces superior a la de la semana anterior y 24,8 consultas por cada 100.000 habitantes.

Pese a estas cifras, Saúde Pública mantiene la intensidad de la actividad gripal en nivel basal. De acuerdo con los criterios recogidos en el propio informe, este nivel se mantiene mientras la tasa se encuentre por debajo de las 26,69 consultas por cada 100.000 habitantes.

A Coruña, con la tasa más alta de consultas por gripe

El aumento se observa en todas las áreas sanitarias, aunque A Coruña presenta actualmente la tasa más elevada de consultas por gripe de Galicia, con 15,2 por cada 100.000 habitantes. Le sigue muy de cerca Lugo, con 15,1.

En el caso del conjunto de las infecciones respiratorias agudas, la tasa del área sanitaria coruñesa pasó de 91,1 a 130,5 consultas por cada 100.000 habitantes en una semana. La cifra, sin embargo, se mantiene por debajo de otras áreas como Ourense, que registra 209,2, o Vigo, con 138,6.

Las consultas por Covid se duplican

El crecimiento es todavía más acusado en el caso de la Covid-19. La tasa de consultas en Galicia prácticamente se duplicó en una semana, al pasar de 12,9 a 25,6 por cada 100.000 habitantes.

El aumento se produjo en todos los grupos de edad y fue especialmente intenso entre los jóvenes de 5 a 19 años, cuya tasa fue 4,5 veces superior a la de la semana anterior. Sin embargo, son los menores de 5 años quienes presentan la cifra más alta, con 53 consultas por cada 100.000 habitantes, seguidos de las personas de 80 o más años, con 31,4.

Por áreas sanitarias, Ourense y A Coruña registraron los mayores incrementos, con tasas 2,5 veces superiores a las de la semana anterior. En A Coruña, las consultas por Covid pasaron de 8,2 a 20,4 por cada 100.000 habitantes, mientras que Ourense registra actualmente la tasa más elevada de Galicia, con 42.

También aumenta la proporción de pruebas que arrojan un resultado positivo. La positividad del SARS-CoV-2 alcanzó el 19,1% en Galicia, frente al 14,1% registrado una semana antes. En el área sanitaria de A Coruña se situó incluso por encima de la media gallega, en el 21,5%, frente al 12% de la semana anterior.

Aumentan los ingresos con Covid, pero bajan los de gripe

La evolución de los ingresos hospitalarios es diferente para ambos virus. Durante la última semana analizada ingresaron 33 personas con gripe confirmada en Galicia, un 8% menos que las 36 de la semana anterior. La tasa quedó en 1,2 ingresos por cada 100.000 habitantes.

A Coruña es, no obstante, la única área sanitaria en la que aumentó la tasa de ingresos con gripe, al pasar de 1,4 a 2,3 por cada 100.000 habitantes.

En la Covid la tendencia es la contraria. La tasa de ingresos con el virus confirmado aumentó un 68% en Galicia, hasta los 4,2 por cada 100.000 habitantes. El grupo más afectado es el de las personas de 80 años o más, con una tasa de 22 ingresos por cada 100.000 habitantes.

El informe precisa, no obstante, que estos datos contabilizan a personas ingresadas con una infección confirmada, sin determinar necesariamente que la gripe o la Covid hayan sido la causa que motivó su hospitalización.

Más antigripales y test en las farmacias

El repunte también se refleja en las farmacias. Durante la semana 38, la dispensación de antigripales aumentó un 22,6% respecto a la semana anterior, mientras que la de pruebas de antígenos creció un 89,6%.

En las 70 farmacias que forman parte de la vigilancia de Saúde Pública se contabilizaron 734 dispensaciones de antigripales y 942 pruebas de antígenos durante la última semana, frente a las 602 y 513, respectivamente, de la semana anterior.

Por el momento, el virus respiratorio sincitial (VRS) permanece en niveles muy bajos. Su positividad se mantiene en el 0,1%, lejos del umbral del 3% empleado para definir su onda epidémica. Saúde Pública continuará monitorizando durante la temporada la evolución de la gripe, el SARS-CoV-2 y el VRS para detectar posibles cambios relevantes.