Un estudio gallego constata que la erupción de La Palma provocó problemas respiratorios a los vecinos

Un estudio liderado por el profesor de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) Alberto Ruano Raviña ha constatado la aparición de una nueva patología respiratoria no reversible en algunas personas tras la erupción del Volcán Tajogaite en La Palma. Así se ha dado a conocer este martes, cinco años después del suceso (ocurrió el 19 de septiembre de 2021) que ha dejado huellas en la salud de los vecinos.

El proyecto ASHES (acrónimo de cenizas en inglés, Analysis of Exposure and Respiratory Health Effects of Volcanic Eruption in the Canary Islands) analizó la exposición y los efectos en la salud respiratoria derivados de la erupción volcánica en Canarias y contó también con la participación de la profesora Cristina Candal Pedreira.

Los resultados se presentaron este martes en el Hospital Universitario de La Palma en una rueda de prensa en la que además de los investigadores principales participaron el presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), David de la Rosa, y otros investigadores de esta sociedad científica que financió la investigación con 300.000 euros.

El estudio se formuló y se diseñó inmediatamente después de la erupción y es el más ambicioso sobre el efecto de una erupción volcánica en la salud respiratoria a nivel internacional.

Las principales consecuencias

El equipo hizo, durante estos cinco años, el seguimiento de 600 personas, comparando la evolución de la población expuesta y no expuesta dentro de la isla, con grupos específicos de población adulta, población pediátrica de 6 a 18 años, personas con enfermedad respiratoria previa y personas altamente expuestas con acceso permitido a la zona de exclusión.

Los investigadores, además, les hicieron a todos los participantes pruebas completas de la función respiratoria y de escalas de calidad de vida, además de tomarles muestras biológicas.

Una de las principales conclusiones del proyecto es que la exposición a la erupción conlleva hasta tres veces más probabilidad de presentar tos y el doble de alteraciones compatibles con un patrón obstructivo pulmonar en la población más expuesta.

En un análisis con 474 participantes, el equipo observó un incremento relevante de sintomatología durante la erupción, con persistencia posterior y un patrón dosis- respuesta: a mayor exposición, mayor sintomatología.

En la población pediátrica (se incluyeron 188 niños y niñas), se identificó más sintomatología en los menores más expuestos y mayor vulnerabilidad en quienes convivían con humo de tabaco o presentaban condiciones respiratorias previas.

El profesor Ruano, miembro del Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnoloxías Ambientais da USC (Cretus), explicó esta mañana que los resultados muestran una relación entre la exposición prolongada a la erupción y la presencia de síntomas respiratorios, con "afectación clara" en la función pulmonar de los grupos más expuestos.

La investigación aún no está cerrada y el seguimiento de los participantes continúa, pero el equipo investigador observó ya también un impacto importante en el consumo de recursos sanitarios, incluyendo consultas a urgencias y mayor uso de ansiolíticos, particularmente en las mujeres. Se puso también de manifiesto un aumento en los niveles de interleucinas inflamatorias.

Enmarcado en el grupo ESPASS, Grupo de Referencia Competitiva de la Xunta de Galicia liderado por el profesor Ruano y localizado en la Facultade de Medicina de la USC, el estudio derivó en la publicación de ocho artículos científicos en revistas internacionales, comunicaciones en congresos nacionales e internacionales y varios premios, entre ellos al mejor artículo científico en 2025 de la Sociedad Española de Epidemiología.