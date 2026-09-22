La AECC celebra en Santiago un acto para revindicar la importancia de la investigación. AECC

La Asociación Contra el Cáncer reivindica en Santiago que la investigación derive en "proyectos de vida"

La Asociación Española Contra el Cáncer celebró esta mañana en el CiMUS de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) un acto con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, que se conmemora cada 24 de septiembre, para poner en valor el papel de la ciencia en la mejora de la supervivencia y la calidad de vida de las personas con cáncer.

Bajo el lema "Proyectos de investigación que impulsan proyectos de vida", la jornada sirvió para conocer algunos de los proyectos de investigación que se desarrollan en Galicia gracias al apoyo de la asociación y que buscan dar respuesta a algunos de los principales desafíos de la oncología actual.

La doctora Angélica Figueroa, miembro del comité científico de la Junta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en A Coruña, destacó la importancia de seguir impulsando la investigación para "avanzar hacia el reto de superar el 70% de supervivencia en cáncer en 2030".

La entidad tiene actualmente activos 38 proyectos y ayudas de investigación en la provincia de A Coruña, con una inversión superior a los 5,3 millones de euros, el 88% de la financiación que la entidad destina a investigación oncológica en Galicia.

Figueroa recordó que detrás de cada ayuda concedida existe un objetivo muy concreto: mejorar la vida de las personas. "La investigación sobre el cáncer no consiste solo en financiar la ciencia; se trata de lograr que la innovación llegue al paciente y se convierta en proyectos de vida", explicó la investigadora.

"Al final, su impacto no solo se mide en los laboratorios, sino también en los momentos de vida que pueden producirse gracias a ella. Esto es lo que nos mueve como asociación y lo que da sentido al esfuerzo colectivo detrás de cada euro destinado a la investigación", añadió Angélica Figueroa.

La jornada también contó con la participación del doctor Ángel Carracedo, investigador del CiMUS y una de las figuras de referencia internacional en genética y medicina genómica, recientemente distinguido con el Premio Nacional de Investigación Gregorio Marañón 2026.

Carracedo puso en valor el papel de la ciencia como motor de transformación social, así como la necesidad de seguir apostando por el talento investigador para acelerar la llegada de nuevos avances a los pacientes.

La investigación cambia vidas

Uno de los momentos centrales del encuentro fue la mesa de diálogo "La investigación que cambia vidas", moderada por Angélica Figueroa y protagonizada por tres investigadores adjudicatarios de las Ayudas Predoctorales AECC. Este programa busca impulsar nuevas carreras científicas de excelencia y apoyar proyectos con potencial impacto clínico.

Alberto Tinahones, del CiMUS, explicó los avances de su investigación centrada en abrir nuevas oportunidades para pacientes con colangiocarcinoma, un tipo de cáncer hepático especialmente agresivo y asociado a una elevada mortalidad.

Emma Ramos, también del CiMUS, compartió el trabajo que desarrolla en torno a una nueva estrategia terapéutica para el tratamiento de tumores cerebrales. El objetivo de su investigación es mejorar el diagnóstico mediante técnicas de imagen y avanzar hacia tratamientos más precisos y personalizados.

La mesa se completó con la intervención de María Gloria Alfonsín, del Inibic, que abordó uno de los mayores desafíos de la oncología actual: la resistencia a los tratamientos. Su investigación se centra en el cáncer colorrectal, el tercer tumor con mayor incidencia y el segundo en mortalidad a nivel mundial.

Uno de los momentos del acto celebrado por la AECC en Santiago. AECC

Los tres investigadores, además, compartieron los motivos que los llevaron a orientar su carrera profesional hacia la investigación en cáncer y reflexionaron sobre el valor que tiene para los jóvenes investigadores contar con el respaldo de la asociación para desarrollar proyectos innovadores desde Galicia.

Todos ellos coincidieron en destacar que detrás de cada avance científico existe un compromiso compartido con los pacientes y una responsabilidad hacia las personas que colaboran con la Asociación Española Contra el Cáncer y hacen posible sus proyectos de investigación.

"Detrás de estas cifras hay miles de personas que colaboran con la asociación: socios, voluntarios, empresas e instituciones. Gracias a ellas podemos seguir apoyando proyectos que buscan nuevas respuestas a uno de los mayores retos sanitarios de nuestro tiempo", recordó Figueroa durante el encuentro.

Regresa la andaina solidaria

El acto se ha celebrado cuatro días antes de la andaina solidaria Santiago de Compostela en Marcha Contra el Cáncer. El evento comenzará a las 10:00 horas en la Alameda compostelana y los fondos recaudados se destinarán a seguir impulsando la investigación y a mantener los servicios gratuitos de atención, apoyo y acompañamiento que la Asociación ofrece a pacientes y familiares.

La iniciativa está pensada para personas de todas las edades y contará con un recorrido accesible de cinco kilómetros con salida y meta en la Alameda.

La jornada, además, incluirá el corner "Ciencia para Todos", un espacio divulgativo en el que entidades como el CiMUS, CISPAC, Oncomet, el Servicio de Farmacia del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza y Diversa Technologies acercarán la investigación a pequeños y mayores de forma participativa y accesible.

Las personas interesadas en participar todavía están a tiempo de formalizar su inscripción a través de este enlace o de manera presencial en la sede de la Asociación en Santiago, en el departamento de deportes de El Corte Inglés (hasta el 23 de septiembre) o el mismo día de la andaina hasta media hora antes de la salida en la Alameda. La cuota de inscripción es de 10 euros para adultos y de 5 euros para menores de 12 años.

Además, la inscripción incluye de regalo la camiseta oficial (garantizada hasta agotar existencias) y un dorsal personalizable para poder dedicar la andaina a la persona que quiera.

"Será unha mañá para compartir e desfrutar en familia ou entre amizades. Cada paso conta na loita contra o cancro, así que convidamos a toda a cidadanía a sumarse e axudarnos a encher de verde as rúas de Santiago", animó el presidente de la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer en Santiago, Xoán Concheiro.

El representante de la entidad agradeció la colaboración de los patrocinadores—Vegalsa-Eroski, Solán de Cabras, HM Hospitales y Mástil Rotulación— y de todos los colaboradores que hacen posible esta andaina, entre ellos el Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar, el Concello de Santiago, El Corte Inglés, Vimbio Corp, Gesca Hoteles, Eurobanan, Caetano, Quincemil, Radio Galicia Cadena Ser, Radio Líder, El Correo Gallego y La Voz de Galicia.