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Dos heridos graves tras el incendio en una residencia de Monforte, trasladados al CHUAC de A Coruña
Los dos hombres, de 71 y 61 años, permanecen ingresados en la Unidad de Quemados del hospital de A Coruña
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Dos de las personas afectadas por el incendio registrado este martes en una residencia de mayores de Monforte de Lemos (Lugo) han sido trasladadas al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), donde permanecen ingresadas con pronóstico grave.
Fuentes del área sanitaria de A Coruña y Cee han confirmado que uno de los heridos es un hombre de 71 años que presenta quemaduras de segundo y tercer grado en el 20% de su cuerpo, además de una intoxicación por inhalación de humo. Permanece ingresado en la Unidad de Quemados del CHUAC y su pronóstico es grave.
El segundo paciente es un hombre de 61 años que sufrió una intoxicación por inhalación de humo. También se encuentra ingresado en la Unidad de Quemados y presenta pronóstico grave.
El incendio se declaró pocos minutos después de las 08:00 horas de este martes en una habitación de la primera planta de una residencia DomusVi de Monforte. El suceso dejó un total de siete afectados, tres residentes y cuatro profesionales del centro, que tuvieron que ser trasladados para recibir asistencia sanitaria.
Los bomberos sofocaron rápidamente las llamas y procedieron posteriormente a ventilar las instalaciones, mientras que todos los residentes fueron evacuados durante la intervención. La situación quedó posteriormente controlada y la residencia recuperó su actividad habitual.
Las causas del incendio están siendo analizadas. Desde DomusVi señalaron que los sistemas de seguridad y los protocolos del centro "se activaron correctamente" y aseguraron que están colaborando con los servicios de emergencia y las autoridades.