Galicia suma tres casos de sarampión en 2026, vinculados estos dos últimos al primer contagio

Galicia ha registrado tres casos confirmados de sarampión en lo que va de 2026, según informa la Consellería de Sanidade. Dos de ellos corresponden a contactos estrechos del primer paciente detectado a finales de julio, por lo que se consideran relacionados con una importación.

El primer caso fue notificado el pasado 23 de julio y la investigación epidemiológica apunta a que su origen es probablemente importado. Los otros dos contagios se corresponden con personas que tuvieron contacto estrecho con este paciente inicial.

Pese a la aparición de estos dos nuevos casos, la Consellería de Sanidade asegura que el riesgo para la población gallega continúa siendo muy bajo. El sistema de vigilancia epidemiológica permite detectar de forma precoz los posibles contagios y actuar con rapidez para limitar la transmisión.

Más del 95% de vacunación infantil

Sanidade recuerda que el sarampión es una enfermedad muy contagiosa, pero que se puede prevenir de forma muy eficaz mediante la vacunación. La vacuna frente al sarampión está incluida en el calendario sistemático de vacunación y constituye la principal medida de protección, tanto individual como colectiva.

Galicia mantiene además coberturas de vacunación infantil superiores al 95% frente al sarampión, una cifra que contribuye a mantener bajo el riesgo de transmisión en la comunidad.

La Consellería insiste en la importancia de mantener estas elevadas coberturas y recuerda que la vigilancia epidemiológica permite identificar rápidamente los casos y poner en marcha las medidas necesarias para evitar que la enfermedad se extienda.