El Sergas refuerza el área de A Coruña y Cee por el eclipse: más oftalmólogos y médicos en el CHUAC

El Sergas pondrá en marcha el próximo miércoles, 12 de agosto, un plan especial con motivo del eclipse en el Área Sanitaria da Coruña e Cee, con el objetivo de dar respuesta al posible aumento de la demanda asistencial derivado de este acontecimiento.

De esta manera, para prevenir posibles contingencias, el Servicio de Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) contará con un refuerzo específico con motivo del eclipse. En concreto, en el centro hospitalario se reforzará la guardia presencial con un facultativo más de Oftalmología y con otro facultativo durante el turno de tarde-noche. Asimismo, se contará con el refuerzo de un facultativo de guardia localizada.

En el Punto de Atención Continuada (PAC) de A Coruña, situado en la Casa del Mar, también habrá un refuerzo de personal, con un facultativo y una enfermera más durante el turno de tarde-noche. Mientras, en el área metropolitana se realizará otro refuerzo con un facultativo y una enfermera de guardia localizada para cubrir un posible aumento de la demanda en los PAC del área coruñesa.

Hospital de Cee y PAC de Cee

En cuanto al Servicio de Urgencias del Hospital Virxe da Xunqueira de Cee, el área sanitaria aplicará un refuerzo presencial con un facultativo más durante el turno de tarde-noche. Asimismo, el PAC del municipio de Cee contará con un facultativo más durante el turno de tarde.