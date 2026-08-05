La Xunta destina 8,5 millones a incorporar inteligencia artificial a la historia clínica electrónica del Sergas

La Xunta de Galicia ha licitado por 8,57 millones de euros el contrato para reforzar la historia clínica electrónica del Servizo Galego de Saúde (Sergas) con nuevas capacidades tecnológicas, entre ellas herramientas basadas en inteligencia artificial, con el objetivo de consolidar la transformación digital del sistema sanitario gallego.

El contrato, publicado este miércoles en el Portal de Contratos Públicos de Galicia, tendrá una duración inicial de 36 meses, con posibilidad de prorrogarse dos años más, hasta alcanzar un valor estimado de 13 millones de euros.

La actuación se enmarca en la estrategia de digitalización de la sanidad pública gallega y permitirá continuar la evolución de IANUS 5, la plataforma única de historia clínica electrónica del Sergas, que integrará en un mismo entorno los distintos módulos utilizados por los profesionales sanitarios.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 4 de septiembre.

Inteligencia artificial y más servicios digitales

Entre las principales novedades previstas figura la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para apoyar la toma de decisiones clínicas. Gracias al análisis de la información contenida en la historia clínica, los profesionales podrán visualizar e interpretar con mayor rapidez el estado de salud de los pacientes.

El proyecto también contempla la integración progresiva de información genómica en los procesos asistenciales para facilitar tratamientos más personalizados, así como el refuerzo de los sistemas de telemonitorización, ampliando el número de dispositivos conectados y de variables que se incorporarán automáticamente a la historia clínica.

Además, la Xunta impulsará nuevas funcionalidades para mejorar la relación digital entre pacientes y profesionales. Entre ellas destaca la posibilidad de habilitar un chat entre médico y paciente, siempre que el profesional sanitario lo autorice, una opción que hasta ahora estaba limitada a las personas incluidas en programas de telemonitorización.

Una única plataforma para toda la sanidad pública

La integración de todos los módulos en IANUS 5 busca facilitar el acceso a la información clínica, simplificar los procesos asistenciales y mejorar la interoperabilidad entre los distintos sistemas sanitarios, tanto en Galicia como con el Sistema Nacional de Salud y otros países de la Unión Europea.

Esta actuación forma parte de la estrategia de transformación digital impulsada por la Xunta, que también está tramitando el anteproyecto de Ley de transformación digital del sistema público de salud, con el objetivo de modernizar la gestión de los datos clínicos y regular el uso de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario.