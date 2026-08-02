El coruñés Diego González Rivas, nuevo Cabaleiro do Albariño en la Festa de Cambados

El cirujano coruñés Diego González Rivas ha sido nombrado este domingo Cabaleiro do Albariño durante el Capítulo Serenísimo de la LXXIV Festa do Albariño, celebrado en el Pazo de Fefiñáns, en Cambados. El especialista en cirugía torácica fue uno de los cinco distinguidos en una ceremonia que reconoce cada año a personas destacadas por su trayectoria profesional y su contribución a la proyección de Galicia.

El acto estuvo presidido por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ejerció como Gran Mestre en sustitución de Alberto Núñez Feijóo, ausente por su desplazamiento a Ceuta. Durante la ceremonia, Rueda destacó la figura del médico coruñés y puso en valor el prestigio internacional alcanzado por su trabajo.

"Es un orgullo de verdad. Creo que cada vez reconoceremos más la labor que hace y la admiración que suscita en muchas partes del mundo. Doctor, aquí te queremos y te admiramos", afirmó el presidente gallego antes de imponerle la capa honorífica y formalizar su nombramiento.

Junto a González Rivas también fueron distinguidos el viticultor y alcalde de Ribadumia, David Castro; el embajador de China en España, Yao Jing; la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue; y la presidenta del RC Celta, Marián Mouriño. Como marca la tradición de la orden, los nuevos Cabaleiros y Damas pronunciaron el juramento de defender el vino albariño antes de brindar con una copa de este vino con denominación de origen Rías Baixas.

La Festa do Albariño, considerada una de las grandes citas enogastronómicas de Galicia y declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, volvió a reunir en Cambados a representantes institucionales, profesionales del sector vitivinícola y miles de visitantes en una nueva edición dedicada a promocionar uno de los productos más emblemáticos de la comunidad.