El renovado centro de salud de Conxo, en Santiago de Compostela, abrirá en agosto

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, frente al centro de salud de Conxo, en Santiago. Xunta

El centro de salud de Conxo, en Santiago de Compostela, reabrirá en agosto. La Xunta ha reformado el espacio de forma integral y ha ampliado las instalaciones, una actuación en la que ha invertido 5,5 millones de euros cofinanciados con fondos europeos del programa operativo Feder Galicia 2021-2027.

El proyecto ha permitido conservar el patrimonio histórico del edificio al mismo tiempo que se renovaba por completo su interior, multiplicando por dos el espacio disponible al pasar de 400 a cerca de 1.000 metros cuadrados útiles.

Los más de 5.000 vecinos y vecinas adscritos a este centro contarán con más servicios y espacios más amplios, con nuevas consultas de medicina de familia, enfermería y cirugía menor, sala de urgencias, dos salas de técnicas y una nueva unidad de salud bucodental. La Xunta señala que esto permitirá ofrecer "desde el centro de salud una respuesta sanitaria más completa y eficaz".

Las dos unidades de salud mental del centro, que da cobertura a casi 150.000 personas de Santiago y su área, se renovaron y ampliaron, además de crearse una nueva unidad de psicogeriatría dotada con cuatro consultas específicas para la atención de personas mayores, según ha explicado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que visitó las instalaciones acompañado por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.

Rueda, además, señaló que los entornos físicos son fundamentales para "adaptarse a una sanidad moderna" y recordó que se está trabajando para la puesta en marcha del primer Centro de Protonterapia de Galicia, que comenzará a funcionar en los próximos meses, así como en la ampliación del Hospital Clínico con el nuevo edificio de 5.300 metros cuadrados que también abrirá este 2026.

Plan de Atención Primaria

Alfonso Rueda, por otro lado, ha ratificado que el plan de reforma de la Atención Primaria se está "ultimando" y ha explicado que confía en que sea "presentado en su integridad" el próximo mes de septiembre, cuando arranque el nuevo curso político.

El presidente de la Xunta ha defendido que el plan contemplará nuevas medidas "de cambios valientes y necesarios" para mejorar el primer nivel asistencial. Algunas de las que ya se han dado a conocer son las propuestas en materia de recursos humanos, como el aumento de plazas de enfermería o la incorporación de podólogos en los centros de salud.