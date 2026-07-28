La creación del nuevo edificio del CHUAC de A Coruña obligará a demoler más viviendas

Las obras en el nuevo CHUAC continúan para hacer realidad un complejo hospitalario que cuenta con un presupuesto total de más de 500 millones de euros. Este mismo martes tuvo lugar la comisión de seguimiento del proyecto tras la que se informó de los principales avances. Entre ellos, se anunció que la Xunta de Galicia licitará en los próximos días los trabajos de la primera fase para la construcción del nuevo edificio del CHUAC.

En una intervención ante los medios, la directora da Axencia Galega de Infraestruturas, María Deza, avanzó que estos trabajos consistirán en la demolición de siete viviendas ya expropiadas y en la excavación de 800.000 m³ de material natural. Este se valorizará y se llevará o al puerto de A Coruña o a la zona expropiada de la vía Ártabra.

Paralelamente, ya hacia mediados de agosto, el Ejecutivo gallego también licitará la demolición de tres viviendas en la calle Curramontes que se encuentran en una zona "que está a entorpecer a continuidade na execución das obras".

Por su parte, el gerente del Área Sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde, informó de que la primera parte de la fase 0 de las obras ya está ejecutada, con los hospitales de día, la farmacia ampliada, la nueva UCI y la planta de hospitalización ya funcionando.

También está ejecutada ya la actuación en el hospital de pacientes, que contó con 1,2 millones de euros, y con unos trabajos de los que ya se hizo acta de entrega al Sergas. Por el momento no se ha anunciado cuándo estará operativo, aunque todo el mundo ha sido reubicado.

La siguiente parte, la fase 0.2, abordará en el próximo ejercicio los trabajos reforma y ampliación de la unidad de diálisis y la ampliación de las unidades de reanimación y de reanimación.

Asimismo, se condicionará el ala norte de la quinta planta del hospital con la reforma del antiguo bloque quirúrgico, donde se crearán una unidad de pruebas funcionales de neumología y rehabilitación cardiorrespiratoria. Por último, se ampliará el gimnasio y las salas de terapia ocupacional de la unidad de lesionados medulares, así como la ampliación de resonancia magnética, con la dotación de un equipo nuevo. En total se actuará sobre 2.475 m².

Estas obras se adjudicaron hace un mes por un importe de 321.395 euros a Estudio Chile 15 S.L.P, que dispone de un par de semanas más para la redacción del proyecto básico.

Accesos y capacidad asistencial

Respecto a los accesos, Deza informó de que la obra en la AC-12 continúa con el calendario previsto por lo que estará previsiblemente finalizada en septiembre de 2027. Mientras, el acceso provisional abierto desde la demolición del viaducto funciona con normalidad.

El gerente también se pronunció en este sentido. Verde explicó que, pese a que la afectación de las obras a los accesos fue una preocupación, "no está habiendo dificultades de acceso".

Por otra parte, indicó también que en los últimos dos meses se han mantenido una veintena de reuniones entre el equipo redactor del proyecto y las jefaturas de servicio y de unidades para que estos últimos puedan trasladar los matices que consideren necesarios "en función de cómo trabajan los servicios para que luego sea lo más adecuado posible para su desempeño".

En lo que duran las obras, "vamos acompasando las necesidades asistenciales con su ejecución".

Preguntado por cómo está afectando la temporada estival a la capacidad asistencial del hospital, Verde recalcó que "siempre hacemos una planificación estival" con "ajustes que reajustamos en función de la demanda".

Precisamente, la semana pasada el CHUAC vivió un pico en Urgencias, con más de 600 pacientes en el mismo día y un porcentaje de ingresos que superó el 7%. Esto provocó "momentos de tensión" y obligó a reordenar la hospitalización y activar nuevas camas.

Días después, hay ya una "situación de normalidad".