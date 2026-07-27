Los médicos de familia de Galicia podrán chatear con sus pacientes

Los médicos de familia podrán chatear con sus pacientes, siempre y cuando los facultativos habiliten la opción. Esta es una de las novedades que incluirá el refuerzo de la historia clínica electrónica del Servizo Galego de Saúde (Sergas), cuyos servicios ha autorizado licitar este lunes por 8,5 millones de euros el Consello da Xunta.

El contrato tiene una duración inicial de 36 meses, con posibilidad de prórroga por dos años más. El objetivo, según ha explicado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, es "consolidar la sanidad digital en Galicia" a través de la modernización de Ianus, avanzando hacia la nueva versión Ianus 5.

La iniciativa se enmarca en la Estratexia de transformación dixital do sistema sanitario público galego y está cofinanciada por el Programa Feder/Feder Galicia 2021-2027. El valor estimado total es de 13 millones de euros, si se tienen en cuenta las posibles prórrogas.

La integración de los distintos módulos en una única plataforma contribuirá a "simplificar los procesos asistenciales y a mejorar la interoperabilidad entre sistemas", de forma que los profesionales puedan acceder a una visión integral de la información clínica de los pacientes, haciendo que la atención sea "más coordinada, continua y segura".

IA y chat directo

Una de las principales líneas de evolución previstas es la incorporación de herramientas basadas en inteligencia artificial para apoyar la toma de decisiones clínicas. De esta forma, y atendiendo al conjunto de registros que contiene la historia clínica, el personal médico podrá visualizar, evaluar e identificar el estado de salud de los pacientes de una manera más ágil.

La Xunta explica que se continuará con la integración progresiva de la información genómica en los procesos asistenciales, lo que favorecerá poder ofrecer los tratamientos farmacológicos más adecuados para cada persona.

La actualización de los módulos informáticos también reforzará los modelos de seguimiento remoto de pacientes mediante dispositivos conectados. Así, se ampliará el número de dispositivos basados en el empleo de estándares clínicos y el de variables que se registrarán de forma automática en la historia clínica.

En la misma línea, se impulsarán nuevas funcionalidades que faciliten la relación digital de la ciudadanía con el sistema sanitario. El Ejecutivo gallego destaca a este respecto la posibilidad de habilitar una conversación por chat entre médico y paciente, si el profesional sanitario lo autoriza. Esta medida estaba restringida hasta ahora a los pacientes telemonitorizados.

El nuevo contrato también permitirá continuar reforzando las capacidades de integración e intercambio de información clínica, tanto en el ámbito autonómico como con el sistema nacional de salud y con el resto de países de la Unión Europea, "consolidando la posición de Ianus 5 como eje central de la transformación digital de la sanidad pública gallega".

La Xunta recuerda en un comunicado que está tramitando el anteproyecto de ley de transformación digital del sistema público de salud "con el objetivo de actualizar tecnológicamente el sistema sanitario gallego, mejorando la gestión de datos clínicos y regulando el empleo de la IA en este campo".

Urgencias en Ourense

El Consello da Xunta también ha dado luz verde este lunes al decreto por el que se aprueba la oferta de empleo público para la provisión de puestos de difícil cobertura en la categoría de médico de urgencias hospitalarias del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) para el año 2026.

Este decreto permitirá activar una oferta extraordinaria para convocar 25 plazas de médico de urgencias, por concurso de méritos, para el hospital ourensano. Así, se procederá a ofertar la totalidad de las vacantes existentes en este servicio del hospital ourensano y se reservan dos plazas para el área de discapacidad general.

En otro orden de cosas, Alfonso Rueda fue preguntado por los medios de comunicación sobre las declaraciones del presidente del Consello Económico e Social (CES), Manuel Pérez, quien urgió a la Xunta a tomar medidas para "revertir el deterioro de la sanidad" en una entrevista con La Ser.

"Respetando al órgano consultivo", Rueda ha apuntado que se trata de "una opinión multidisciplinar que parte de la composición del propio CES". "La tomamos como lo que es, como una opinión más. No sé si procederá más contestar o tomar nota", señaló el presidente de la Xunta.

El mandatario autonómico ha continuado diciendo que aunque considera que se avanza, "siempre hay que mejorar" en sanidad. Rueda ha concluido que agradece la "opinión" del presidente del CES, lo que no quiere decir "que la comparta al 100%".