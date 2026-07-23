Denuncian el colapso de las Urgencias del CHUAC en A Coruña y la gerencia afirma que se atiende "en tiempo"

La CIG-Salud de A Coruña ha denunciado la saturación del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC), una situación que atribuye a la falta de planificación de la Gerencia durante el verano y a la insuficiencia de recursos.

Según el sindicato, la presión asistencial ha obligado a habilitar cuatro pasillos adicionales para atender a los pacientes, lo que, a su juicio, evidencia el colapso del servicio y repercute tanto en la calidad de la atención como en las condiciones de trabajo del personal.

La organización sostiene que este escenario no responde a un aumento imprevisto de la demanda, sino a la falta de previsión. En este sentido, señala que la Atención Primaria funciona bajo mínimos por la falta de cobertura de las vacaciones del personal, lo que reduce su capacidad asistencial y empuja a muchos pacientes a acudir a Urgencias.

Además, denuncia que el CHUAC mantiene más de 130 camas cerradas, una circunstancia que dificulta el ingreso de pacientes y obliga a muchos de ellos a permanecer durante horas, e incluso días, en el servicio de Urgencias, agravando aún más la saturación.

La CIG-Salud considera inaceptable que estos problemas se repitan cada verano como consecuencia de decisiones orientadas al ahorro que, según afirma, perjudican tanto a la ciudadanía como al personal sanitario.

Por ello, el sindicato pide a la Gerencia del Área Sanitaria de A Coruña y Cee la apertura inmediata de las camas cerradas, la cobertura de las vacaciones del personal y el refuerzo de los recursos asistenciales.

La gerencia reconoce "una demanda superior", pero sin afectar a la actividad

Frente a las críticas sindicales, la Gerencia del Área Sanitaria de A Coruña y Cee reconoce que está registrando una demanda superior a la habitual para esta época del año. En las últimas 24 horas, el CHUAC atendió cerca de 650 urgencias, con un porcentaje de ingresos del 7%.

Pese a ello, insiste en que el Servicio de Urgencias mantiene su actividad y que los pacientes están siendo atendidos "en tiempo y forma adecuados, en función de la gravedad de cada caso".

Asimismo, señala que, como cada verano, se planificó el número de camas operativas para el periodo estival y que, en estos momentos, más del 90% de las camas del Área Sanitaria están operativas. Sin embargo, asegura que el 100% podría activarse en cualquier momento si la demanda asistencial lo requiriese.

En cuanto a la Atención Primaria, la Gerencia afirma que todos los puntos asistenciales permanecen operativos, aunque reconoce que la cobertura de las vacaciones resulta especialmente compleja en determinadas especialidades médicas por la falta de profesionales.