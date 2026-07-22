El hospital Juan Cardona estrena en Ferrol una nueva resonancia magnética con inteligencia artificial

El hospital Ribera Juan Cardona, en Ferrol, ha reforzado su área de Diagnóstico por Imagen con la incorporación de una nueva resonancia magnética SIGNA Voyager 1.5T, un equipamiento con el que el centro busca mejorar tanto la precisión de las pruebas como la experiencia de los pacientes durante su realización.

La nueva tecnología supone una renovación de la capacidad diagnóstica del hospital e introduce avances orientados a agilizar el trabajo del personal sanitario y a hacer las exploraciones más cómodas.

Entre sus características destaca un sistema diseñado para consumir un 70% menos de helio, lo que reduce su impacto ambiental y evita recargas de este elemento a lo largo de la vida útil del equipo.

Según explica Balbino López Seoane, jefe del Servicio de Radiodiagnóstico del hospital, la incorporación de esta resonancia no solo mejora la obtención de imágenes para el diagnóstico, sino que también contribuye a disminuir el estrés que suelen generar este tipo de pruebas en muchos pacientes.

Entre las novedades del nuevo equipo figura un túnel de 70 centímetros de diámetro, pensado para ofrecer una mayor sensación de amplitud y facilitar la realización de la prueba a personas con claustrofobia o con necesidades especiales.

Además, la camilla puede situarse a una altura más baja para facilitar el acceso a pacientes con movilidad reducida. La resonancia también incorpora antenas más ligeras y adaptables al cuerpo, una tecnología de reducción del ruido durante la exploración y algoritmos de inteligencia artificial que permiten acortar el tiempo de adquisición de imágenes hasta en un 50%, manteniendo la calidad diagnóstica. A ello se suma un sistema de audio que permite a los pacientes escuchar música durante el procedimiento.

Desde Ribera Juan Cardona señalan que esta incorporación forma parte de la estrategia del hospital para continuar modernizando sus recursos tecnológicos y ofrecer una atención sanitaria con mayores prestaciones tanto para los profesionales como para los usuarios.