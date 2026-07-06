Amparo Díaz, médica de Urgencias: "Durante los días de calor se debe reducir el consumo de cafeína. Puede deshidratar"

El verano ha empezado pisando fuerte, con dos olas de calor registradas en lo que va de temporada. Durante estos primeros días de julio se han contabilizado seis muertes atribuibles al calor, por lo que conviene extremar las precauciones.

Según los datos del sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), difundidos por Europa Press, el Instituto de Salud Carlos III ha cifrado en seis las muertes asociadas a las altas temperaturas.

Qué es un golpe de calor y cuáles son sus síntomas

Beber agua es fundamental para prevenir los golpes de calor. iStock

Todavía queda un largo verano por delante y, desde este medio, nos hemos puesto en contacto con Amparo Díaz, médica del Servicio de Urgencias del CHUAC de A Coruña, para que nos ofrezca algunos consejos para evitar posibles golpes de calor y sus consecuencias.

"Un golpe de calor es una subida brusca y en niveles muy elevados de la temperatura corporal. Esto provoca que todos los mecanismos de homeostasis y regulación corporal fallen, lo que implica daños en varios órganos, especialmente neurológicos y cardiovasculares", explica la experta.

Bebés, niños, embarazadas y ancianos son los grupos de población más vulnerables, así como pacientes con determinadas patologías. "Ya no tiene que ver tanto con la edad, sino con el hecho de padecer enfermedades cardiovasculares, respiratorias o renales", advierte Amparo Díaz.

"Todos ellos tienen mayor riesgo de que un aumento de la temperatura pueda provocar complicaciones".

Los primeros signos incluyen cefalea, malestar, debilidad, mareo y síncope, vinculados a deshidratación y alteraciones electrolíticas. Otro signo de alarma es la pérdida brusca de conocimiento, que requiere valoración sanitaria rápida para evitar la progresión a golpe de calor.

¿Cómo prevenir un golpe de calor?

Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenirlo? El primer paso es aumentar la ingesta de agua de forma preventiva y evitar comidas copiosas que aumenten la temperatura corporal, como cocidos o fabadas. En esta línea, Díaz señala que durante los días de calor es evidente que "está prohibido el alcohol y que se debe reducir el consumo de cafeína".

"La cafeína tiene un efecto diurético y puede deshidratar si se toma en cantidades muy elevadas", explica.

A la hora de vestirnos, la médica del Servicio de Urgencias del CHUAC aconseja evitar materiales sintéticos y optar por prendas más fresquitas y colores que no sean demasiado oscuros. "A veces se pueden recomendar mangas largas para evitar el daño directo del sol", agrega.

También es recomendable el propio enfriamiento personal. Esto es: una ducha con agua fría o templada para disminuir el calor corporal e hidratarse antes de tener sed, siempre con agua, nunca con alcohol o bebidas muy azucaradas.

¿Cómo actuar ante un golpe de calor?

Ante un golpe de calor, y mientras llega la asistencia sanitaria, Díaz explica que lo primero es trasladar a la persona a la sombra e intentar reducir su temperatura corporal con agua fría. Si ha tenido una bajada de tensión y se encuentra consciente, también pueden elevarse las piernas.

En este sentido, la doctora del Servicio de Urgencias pide "sentido común" y evitar las horas de mayor calor. "No hay que confiarse y beber muchísima agua aunque no se tenga sed", sobre todo la población más vulnerable.

"Hace poco estaba en una terraza y había una persona mayor que estaba sentada al sol. A los cinco minutos me avisaron porque había sincopado. No tuvo mayor repercusión, pero tenía enfermedad cardiovascular y tomaba determinados fármacos. Era una persona vulnerable".