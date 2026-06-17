La Xunta cifra el seguimiento de la huelga de médicos en un 20,76% y los sindicatos lo elevan al 79%

La jornada de huelga convocada este miércoles a nivel nacional en rechazo al borrador del nuevo Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad tuvo un seguimiento del 20,09% en los centros hospitalarios gallegos durante el turno de mañana, según los datos difundidos por la Consellería de Sanidade. Una cifra que el sindicato OMEGA eleva al 79%.

Una de las concentraciones de médicos ha tenido lugar hoy a las 11:00 horas a las puertas del Complexo Hospitalario de A Coruña (CHUAC).

Según los datos facilitados por la Xunta, el porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Servicio Gallego de Salud, en el turno de mañana, alcanzó el 20,76 %. En cuanto a los hospitales comarcales, el seguimiento fue del 12,82 %. En conjunto, la actividad hospitalaria registró una participación en la huelga del 20,09 %.

En cuanto a la atención primaria, el seguimiento de la huelga alcanzó una participación del 1,93 %. En el total de los dos niveles asistenciales, la huelga tuvo un seguimiento del 15,14 %.

Por centros hospitalarios, el paro fue secundado por el 23,02 % en el caso del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña; el 19,56 % en el caso del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela; el 13,93 % en el caso del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol; el 16,7 % en el caso del Hospital Universitario Lucus Augusti; el 16,64 % en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense; el 22,33 % en el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra; y el 25,97 % en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo.

En el caso de los hospitales comarcales, el seguimiento alcanzó el 4,26 % en el Hospital Público de Cee; el 10,29 % en el Hospital Público de Barbanza; el 12,61 % en el Hospital Público de A Mariña; el 14,47 % en el Hospital Público de Monforte de Lemos; el 8,2 % en el Hospital Público de O Barco de Valdeorras; el 12,07 % en el Hospital Público de Verín; y el 23,08 % en el Hospital do Salnés.

En cuanto al seguimiento en atención primaria en el turno de mañana, por áreas sanitarias, fue el siguiente: en la de A Coruña y Cee, 1,1 %; en la de Santiago de Compostela y Barbanza, 1,78 %; en la de Ferrol, 1,53 %; en la de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, 2,77 %; en la de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, 1,46 %; en la de Pontevedra y O Salnés, 0,97 %; y en la de Vigo, 2,94 %.

Por su parte, el seguimiento en las entidades sanitarias como la Agencia Gallega de Donación de Sangre, Órganos y Tejidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia-061 fue del 1,14 %.

Desde Sanidade señalan que el Servicio Gallego de Salud cuenta hoy con la cobertura del 100 % de los servicios mínimos, garantizando la actividad asistencial urgente y de emergencias.

Desde el inicio de las convocatorias de huelga contra el Estatuto Marco, en el mes de diciembre, en Galicia se han suspendido en total 257.728 actos médicos.