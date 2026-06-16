La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en sala de prensa.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en sala de prensa. Quincemil

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Inés Rey vuelve a pedir una facultad de Medicina en A Coruña para paliar la escasez de médicos

Descentralizar los estudios contribuiría también, en opinión de la alcaldesa, a que los profesionales no se marchen de la comunidad

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La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, volvió a defender este martes la creación de una facultad de Medicina en la ciudad como una medida que contribuiría a reforzar la sanidad pública gallega y a hacer frente a la escasez de profesionales.

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La regidora sostuvo que existe una elevada demanda tanto de médicos como de estudiantes interesados en cursar estos estudios y señaló que las plazas actuales de la Universidade de Santiago de Compostela no son suficientes para atender esa necesidad.

"Una de las cuestiones que podría ayudar a que haya más médicos y a que no se vayan a trabajar a otros lugares sería, por ejemplo, poner una facultad de Medicina en A Coruña, porque hay demanda de médicos, hay demanda de estudiantes que quieren hacer Medicina y hay escasez de plazas en la Universidade de Santiago de Compostela para atenderla", afirmó.

No estaría de más dejar atrás planteamientos medievales centrados en Santiago

Inés Rey, alcaldesa de A Coruña

La alcaldesa enmarcó esta reivindicación en el debate sobre la falta de personal sanitario y apostó por una distribución territorial más acorde con la evolución demográfica de Galicia.

"Si queremos tener más médicos, no estaría de más dejar atrás planteamientos medievales centrados en Santiago y empezar a mirar hacia las zonas donde crece la comunidad autónoma, que no son otras que las grandes áreas urbanas atlánticas, concretamente A Coruña en primer lugar y después el área de Vigo", señaló.

La implantación de una facultad de Medicina en A Coruña es una reclamación recurrente de distintos colectivos y representantes políticos, que consideran que permitiría incrementar la oferta de plazas y reforzar la formación sanitaria en la comunidad. La propuesta, sin embargo, ha generado históricamente el rechazo de la Universidade de Santiago de Compostela y de otros sectores que defienden mantener el actual modelo centralizado.