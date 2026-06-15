La Xunta cifra el seguimiento de la huelga médica en Galicia en un 15,15%, en el turno de mañana

Este lunes ha arrancado una nueva semana de huelga médica en Galicia a nivel nacional convocada contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno central. En el turno de mañana el seguimiento en los centros sanitarios de la comunidad ha sido del 15,15%, según indica la Consellería de Sanidade.

El porcentaje de participación en los siete grandes hospitales, en el turno de mañana, alcanzó el 20,76%. En cuanto a los hospitales comarcales, el seguimiento fue del 12,7%. En su conjunto, la actividad hospitalaria contó con una participación en la huelga del 20,08%.

En lo que respecta a la atención primaria, el seguimiento de la huelga alcanzó el 2,56% de participación. En el total de los dos niveles asistenciales, la huelga tuvo un seguimiento del 15,29%.

Por centros hospitalarios, el paro fue secundado por el 24,45% en el caso del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña; el 18,51% en el caso del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela; el 14,96% en el caso del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol; el 18,42% en el caso del Hospital Universitario Lucus Augusti; el 20,79% en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense; el 21,5% en el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra; y el 22,76% en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo.

En el caso de los hospitales comarcales, el seguimiento alcanzó el 4,08% en el Hospital Público de Cee; el 11,76% en el Hospital Público de Barbanza; el 12,71% en el Hospital Público de la Marina; el 16% en el Hospital Público de Monforte de Lemos; el 6,56% en el Hospital Público de O Barco de Valdeorras; el 13,79% en el Hospital Público de Verín; y el 20% en el Hospital del Salnés.

En cuanto al seguimiento en atención primaria en el turno de mañana, por áreas sanitarias, fue el siguiente: en la de A Coruña y Cee, 0,82%; en la de Santiago de Compostela y Barbanza, 1,02%; en la de Ferrol, 1,53%; en la de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, 2,74%; en la de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, 1,82%; en la de Pontevedra y O Salnés, 2,9%; y en la de Vigo, del 5,45%.

Por su parte, el seguimiento en las entidades sanitarias como son la Agencia Gallega de Donación de Sangre, Órganos y Tejidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia-061, fue del 1,14%.

Más de 240.000 actos médicos suspendidos

El Servicio Gallego de Salud cuenta en la jornada de hoy con la cobertura del 100% de los servicios mínimos, garantizando la actividad asistencial urgente y de emergencias.

Desde el inicio de las convocatorias de huelgas contra el Estatuto Marco, en el mes de diciembre, en Galicia se suspendieron cerca de 245.000 actos médicos.

En concreto, el Servicio Gallego de Salud se vio obligado a suspender cerca de 5.200 cirugías, más de 137.500 consultas hospitalarias; casi 86.700 consultas de atención primaria; y más de 15.300 pruebas.