Donar leche materna en A Coruña, un acto que es 'medicina': "Ayuda a niños enfermos y prematuros"

La leche materna es alimento, pero también medicina. Especialmente para los bebés que nacen con menos de 32 semanas de gestación o con determinadas patologías. Galicia cuenta con dos Bancos Centrales de Leche Materna, en Santiago y Vigo, que reciben la leche donada en los hospitales. Allí se pasteuriza con máquinas especiales y se redistribuye, de nuevo, a las Unidades Neonatales.

Así, lo explica Alba Sánchez, asesora de lactancia en el Hospital Teresa Herrera de A Coruña este martes con motivo del Día Mundial de Donación de Leche Materna. Un centro que además de recibir leche opera como banco satélite captando donantes.

El banco del Materno Infantil se creó en el 2018 y, al igual que el área norte de Galicia, depende del de Santiago. "Nosotros captamos donantes en el Área Sanitaria de A Coruña y Cee para que no tengan que desplazarse hasta la capital a hacer los trámites", señala la profesional.

En el caso de A Coruña hay pocos usuarios de leche donada. La tasa de lactancia está en el 85%. Cifra que Alba califica como positiva: "Es una manera de valorar que hacemos bien nuestro trabajo y de ver que se está informando y acompañando bien a las madres".

Un acto altruista, cuenta Alba, que suelen realizar mujeres que han tenido a su bebé ingresado en la Unidad Neonatal y valoran los beneficios de este tipo de alimentación: "Aumentan su producción para donarla al banco. Tienen un bebé que lacta y, a mayores, se hacen extracciones sin tener por qué hacerlas. Lo hacen porque conocen la importancia de la leche materna y quieren ayudar a niños enfermos y prematuros".

"Una mujer que lacta tiene menor riesgo de padecer determinados tipos de cáncer, problemas cardiovasculares, metabólicos y depresivos" Alba Sánchez, asesora de lactancia en el Materno Infantil de A Coruña

De ellas, hay unas donantes que lo hacen con un angelito en el cielo: las madres cuyos bebés han fallecido. La asesora de lactancia explica que muchas de ellas tienen leche en el congelador y, como su hijo ya no está, deciden donar la leche de manera altruista para ayudar a otros bebés. "No porque fallezca su hijo tienen por qué terminar ahí su lactancia. A lo mejor no están preparadas para ello y pueden seguir siendo donantes y trayendo leche el tiempo que lo necesiten", apunta.

Prematuros y con bajo peso

No todos los bebés prematuros ingresados necesitan leche del banco. Solo la reciben aquellos nacidos antes de las 32 semanas y con un peso inferior a 1,5 kilos, así como bebés con cardiopatías, cirugías intestinales u otras enfermedades graves que hayan requerido ingreso en la UCI neonatal.

Los niños que reciben la leche en las UCIs lo hacen a través de una sonda y puede deberse a varios motivos: que la madre no quiera lactar, que esté haciendo extracción de leche pero que aún no tenga la cantidad suficiente o que la madre presente alguna contraindicación que no le permita lactar, como por ejemplo, haber pasado por un proceso oncológico.

"No damos leche donada porque una madre no la tenga. A veces la primera vez que intenta extraérsela no lo consigue o no llega a la cantidad que necesita el niño. Su cuerpo se tiene que adaptar", puntualiza Alba.

"Nosotros captamos donantes en el Área Sanitaria para que no tengan que desplazarse hasta Santiago a hacer los trámites" Alba Sánchez, asesora de lactancia en el Materno Infantil de A Coruña

Y, ¿qué riesgos tiene no lactar? "Sobre todo inmunológicos, infecciosos, riesgo de padecer enfermedades, pero no solo en el momento de nacer, sino a lo largo de toda la vida", indica. La profesional incide en que la alimentación condiciona nuestra salud futura, además de los factores ambientales y genéticos. "No tenemos que olvidar que la leche materna es la leche de nuestra especie. Y abandonar un comportamiento de especie tiene un riesgo para la salud", dice.

"Como mamíferos estamos diseñados biológicamente para salir adelante alimentados con leche materna. Y, no ser alimentados con ella supone un riesgo para la salud del niño y de la madre", añade. Lo cual no significa que no se deba utilizar la leche de fórmula, pero sí hacer un uso responsable de ella.

También, lactar aporta beneficios a la salud de las madres: "Una mujer que lacta tiene menor riesgo de padecer determinados tipos de cáncer, como el de mama o de ovarios. Así como problemas cardiovasculares, metabólicos y depresivos".

"No lactar es un problema de salud pública", incide Sánchez. Por ello, el Sergas se ha marcado el objetivo de alcanzar en el 2030 una tasa de lactancia del 60%. Una cifra que esperaban haber podido cerrar en 2025 con un 50% y que finalmente se quedó en un 47%, llevando a publicar un decreto que ampliase el tiempo de permiso de maternidad.

¿Cómo donar leche?

Las matronas de los centros de salud y hospitales son las que informan a las mujeres embarazadas o que acaban de ser madres sobre la existencia del Banco de Leche Materna. Cuando alguna está interesada en participar el proceso es sencillo: se pone en contacto con el teléfono del banco de A Coruña, se concreta una entrevista y se hacen pruebas serológicas y un cuestionario de salud.

"Enviamos la serología a analizar y cuando nos confirman que no hay ninguna enfermedad que se pueda transmitir a través de la leche, la donante puede empezar a entregar", detalla Alba. Para ello, se les proporciona todo el material necesario y cuando lo entregan se envía la leche a pasteurizar al Hospital Clínico Universitario de Santiago.

"No damos leche donada porque una madre no la tenga. A veces la primera vez que intenta extraérsela no lo consigue o no llega a la cantidad que necesita el niño" Alba Sánchez, asesora de lactancia en el Materno Infantil de A Coruña

Desde su apertura en 2018, por el banco central en Santiago han pasado 707 madres de las áreas sanitarias del norte de Galicia y se han beneficiado 1.091 niños y niñas receptores de sus donaciones.

Alba también lo ve como una forma de “devolver el gesto que otras madres han tenido con ellas”. Aunque no hayan necesitado usar esa leche, saber que estaba disponible ya supone un apoyo.

"Es como cuando estás en el hospital y te dicen que, a lo mejor, te tienen que transferir sangre, aunque al final no sea necesario", explica. "Tú sabes que alguien la donó y que ese gesto estaba ahí para ayudarte. Entonces quieres devolverlo. Aunque no hayas llegado a necesitarla, con la leche pasa igual", concluye.