Galicia vacunará contra el virus del papiloma humano a los varones de hasta 25 años. Así lo ha acordado este lunes el Consello da Xunta, tras el que el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, ha reivindicado que la campaña de vacunación de la comunidad es "la más completa".

Los jóvenes nacidos desde 2001 podrán recibir de esta forma la vacuna contra el virus del papiloma humano, una medida que podría llegar a unas 21.000 personas. La Xunta destinará 980.000 euros a esta medida, tomada en base a "la incidencia y la evidencia científica".

Todas las jóvenes reciben, desde 2008, esta vacuna una vez cumplen los 12 años. La medida se aplica desde 2022 a los varones y, posteriormente, se amplió hasta los 21 años. Ahora, la Xunta ha acordado que todos los varones hasta los 25 años puedan recibir la vacuna.

Otros asuntos del Consello da Xunta

El Consello da Xunta también ha dado luz verde este lunes a la puesta en marcha de tres aceleradoras empresariales en biotecnología, salud y energía. El objetivo, señaló Rueda, es impulsar al menos 70 proyectos hasta 2028.

El Gobierno gallego, además, había aprobado 23 millones de euros para la recuperación de bancos marisqueros, de los que 19 van destinados a convenios con cofradías. Un total de 21 entidades mostraron interés en suscribir acuerdos con la Xunta, que ha aprobado hoy firmar el primero con la de Noia: afecta a 200 personas y tendrá una duración de dos años durante los que se restaurarán hábitats marinos y marisqueros.

Respecto al plan de la Xunta de mejorar y ampliar la red de sendas peatonales, este lunes el Ejecutivo autonómico ha dado luz verde por 2,7 millones de euros a dos en Noia y A Estrada.