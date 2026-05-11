El sindicato médico Simega mantiene la huelga médica en Galicia del 18 al 22 de mayo

El Sindicato de Médicos de Galicia (Simega) ha confirmado el mantenimiento de la convocatoria de huelga prevista entre el 18 y el 22 de mayo, una movilización con la que reclama la creación de un Estatuto Marco propio para médicos y facultativos y la atención a diversas reivindicaciones pendientes en el ámbito autonómico.

La organización sostiene que las principales demandas del colectivo continúan sin respuesta, tanto por parte del Ministerio de Sanidad como del SERGAS.

Desde la central sindical consideran que la situación actual de la sanidad pública responde a una falta de diálogo, planificación y medidas eficaces, por lo que reiteran su petición de dimisión a la ministra de Sanidad, Mónica García, a la que señalan como "responsable directa" de haber llevado al sistema sanitario a un escenario que califican de conflicto "inevitable" y de deterioro asistencial.

Asimismo, Simega ha solicitado a la Xunta que traslade al Consejo Interterritorial la Proposición No de Ley aprobada recientemente en el Parlamento gallego, con el objetivo de instar al Gobierno central a impulsar un estatuto específico para médicos y facultativos que recoja las particularidades del ejercicio profesional.

Malestar por los compromisos adquiridos con "otras organizaciones médicas"

El sindicato también ha mostrado su malestar por los compromisos adquiridos por la Xunta con otras organizaciones médicas, a los que tacha de "inconcretos e imprecisos" al considerar que carecen de medidas claras, plazos definidos y garantías reales de cumplimiento. Además, subraya que algunas de las propuestas anunciadas ya estaban previamente reconocidas.

En relación con la actividad concertada, conocida popularmente como "peonadas", Simega asegura que el documento firmado no recoge ninguna referencia expresa a esta medida, por lo que considera contradictorio que el SERGAS presente ese acuerdo como una vía para reactivar dicha actividad, recordando además que su realización es voluntaria y depende exclusivamente de cada profesional.

Entre sus exigencias al servicio gallego de salud, el sindicato reclama una fecha concreta para actualizar el acuerdo de urgencias hospitalarias vigente desde 2007, así como el desarrollo del reglamento que regule los módulos compensatorios de guardia, incluyendo la exención para profesionales menores de 55 años por razones de salud.

También exige una regulación específica para las guardias localizadas, con libranzas asociadas, la posibilidad de transformarlas en guardias físicas cuando sea necesario y la aplicación de medidas compensatorias equivalentes.

Por último, Simega insta a la Xunta a desarrollar de forma íntegra el nuevo modelo de Atención Primaria pactado el 25 de noviembre de 2025, al considerar que los plazos comprometidos no se están cumpliendo y que su aplicación resulta esencial para garantizar una atención sanitaria accesible, eficiente y de calidad.