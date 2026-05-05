Leticia Vila, alergóloga pediátrica del Materno de A Coruña: "Las familias tienen miedo al diagnóstico de asma"

En el área sanitaria de A Coruña y Cee, se estima que alrededor del 12,9% de los niños en edad escolar y del 15,2% de los adolescentes padecen asma, según un estudio publicado por Bronconeumología en 2011. Se trata de una enfermedad respiratoria crónica que afecta con mayor frecuencia a las mujeres. Con motivo del Día Mundial del Asma, que se celebra hoy, profundizamos en una patología que está cada vez más presente en la infancia y que genera incertidumbre en muchas familias.

"En España el asma ha aumentado especialmente en las zonas urbanas. Y parece que la cornisa Cantábrica es de las más afectadas, especialmente Galicia, donde el porcentaje es más elevado en las zonas de costa comparado con las del interior", explica Leticia Vila, alergóloga infantil en la Unidad de Neumoalergia del Hospital Teresa Herrera de A Coruña. El Informe Mundial sobre el asma muestra que el 36% de los pacientes con asma tienen un "mal control" de la enfermedad, experimentando una peor calidad de vida, mientras que un 34,1% adicional presentan "asma parcialmente controlada".

¿Qué factores influyen en el desarrollo del asma?

Hay un factor genético: los niños que tienen familiares de primer grado, como padres o hermanos asmáticos, tienen más riesgo de desarrollarlo. También, hay factores que no se pueden controlar, como la prematuridad en el parto y el bajo peso al nacer. Los niños que nacen con menos de 1.500 gramos tienen un aparato respiratorio más inmaduro, lo que aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad en el futuro.

Además, influyen factores ambientales como la exposición a gases de combustión, como al monóxido de carbono, y la exposición al tabaco, incluso durante el embarazo o en edades tempranas de forma pasiva.

Por otro lado, los factores infecciosos son uno de los principales desencadenantes de las crisis de asma, sobre todo en los primeros años de vida, junto con la exposición a alérgenos. Se sabe que más del 80% de los casos de asma se deben a una causa alérgica. También influye la obesidad, uno de los principales problemas de salud en la sociedad en los últimos años, que provoca inflamación.

¿Cómo es el perfil de niño asmático?

En la edad adolescente son las niñas las que padecen asma con más frecuencia y en la edad escolar son los niños. También, sobre todo, influyen los factores genéticos como contar con familiares de primer grado que sean asmáticos; esos niños tienen más riesgo de terminar desarrollando asma.

¿Cuáles son los síntomas que pueden presentar?

Hay una serie de manifestaciones comunes, como la tos, la falta de aire y notar un sonido tipo "pitido" al respirar, que se conocen como sibilancias en el pecho. Estos síntomas ocurren habitualmente en la infancia de forma intermitente y pueden deberse a distintas causas.

Ante la sospecha clínica, es fundamental corroborarlo con pruebas respiratorias para descartar que se confunda con otras enfermedades respiratorias o de tipo cardíaco, y que nos permitan evaluar la inflamación de los bronquios. También hacer las pruebas de la alergia puede ayudar mucho.

¿En qué consiste el tratamiento en estas edades?

Nosotros basamos el tratamiento del asma en el uso de inhaladores porque son fundamentalmente corticoides. Inhalarlos ayuda a bajar la inflamación que hay en la vía aérea y es importante que el paciente sepa cómo utilizar bien estos dispositivos.

La verdad es que nuestro equipo de enfermería se preocupa mucho en enseñarles a los niños a utilizarlos bien con unas "clases magistrales" muy buenas. También, hoy en día con Internet lo tienen muy fácil porque pueden meterse en YouTube si tienen dudas y ver un montón de tutoriales sobre cómo utilizar los inhaladores.

El problema llega cuando no son constantes en el tratamiento y no cumplen con él. Normalmente se da cuando el paciente ve que mejora y decide interrumpir el tratamiento, lo que es un error. Es importante mantenerlo y mantener las revisiones sucesivas en las consultas con los especialistas. También, es más fácil que los niños pequeños cumplan más con el tratamiento; cuando son adolescentes hay veces en que les da más vergüenza depender del inhalador delante de sus amigos.

¿Cómo afecta a un niño el mal control del asma?

Si no está bien controlado, el niño va a tener sintomatología tanto de forma espontánea como con estímulos, cuando realice ejercicio o tenga infecciones respiratorias. Lo que puede hacer que tenga crisis recurrentes y que lo tengan que llevar a urgencias, por ejemplo, y que tenga que ser hospitalizado. No es ninguna broma. El mal control del asma genera visitas a urgencias o al centro de salud e incluso hospitalizaciones y en casos graves pueden derivar en estancias en la UCI.

No le va a permitir hacer una vida acorde a su edad. Los niños juegan y se mueven y poco a poco les va a ir restringiendo y no lo van a tolerar. Por eso es fundamental mantener controlado el asma para mejorar su calidad de vida y evitar que se cronifique de cara a la edad adulta.

¿Cómo afrontan las familias un diagnóstico de asma?

Hay de todo, pero sí que es verdad que percibo que las familias tienen un poco de miedo al diagnóstico de asma. Tenemos en la cabeza que el asma es una enfermedad crónica discapacitante y que el niño va a estar cada dos por tres con crisis que no le van a permitir llevar una vida normal y todo lo contrario. Es una enfermedad crónica sí, pero el paciente puede estar totalmente asintomático o perfectamente controlado y hacer una vida normal practicando deporte.

Siempre tratamos de explicarles que el asma ya no es lo que era. Hoy disponemos de un arsenal terapéutico y formas de prevenirlo que no había antes. Es muy importante hacérselo comprender bien porque si no aceptan el diagnóstico, evidentemente, no va a haber un buen cumplimiento del tratamiento.

En cuanto a prevención ¿qué se puede hacer para evitar una crisis asmática?

Hay cosas que podemos controlar, otras no. Por ejemplo, el tabaco es fácil de controlar, siempre preguntamos si hay fumadores en el domicilio, si el niño está expuesto a la inhalación del humo porque es crucial que estos pacientes no estén expuestos a humo del tabaco y por supuesto, que en la adolescencia no empiecen a fumar.

También prevenir enfermedades infecciosas, porque las infecciones virales respiratorias son una de las principales causas de crisis asmáticas. Lo ideal sería que, aparte de vacunarse, los niños evitaran ir a la guardería cuando están enfermos, porque van a contagiar a otros niños que a lo mejor tienen este problema. Asimismo, es importante promover un estilo de vida saludable, ya no solamente para combatir el sobrepeso y la obesidad, sino porque el deporte además nos va a ayudar a tener mayor capacidad pulmonar.

Precisamente, existen falsos mitos sobre que no pueden realizar deporte.

Los niños que son deportistas tienen un mejor control del asma. Además, son numerosos los deportistas de élite asmáticos y que no pueden ser mejor ejemplo, como el nadador Michael Phelps, el futbolista David Beckham y el ciclista Miguel Induráin. No existe una limitación para practicar deporte, al contrario, practicarlo beneficia al asma.