Galicia busca el secreto de la longevidad: crea un registro de personas centenarias

Más de 1.500 gallegos superan los 100 años de edad, lo que supone el 12% de personas centenarias en España. Galicia es, además, la comunidad autónoma en la que más ciudadanos tienen más de 100 años, por lo que la Xunta ha decidido crear un registro en el que los profesionales sanitarios podrán volcar información sobre sus patologías y tratamientos.

El Consello da Xunta, de esta forma, ha dado luz verde este lunes al registro gallego de personas centenarias. El objetivo de esta iniciativa es ahondar en las causas de la longevidad en Galicia y mejorar la atención sanitaria de las personas que superen los 100 años. Es el primer registro de este tipo en una comunidad autónoma.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, explicó en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno que los profesionales de la sanidad pública y privada que diagnostiquen o traten a las personas centenarias podrán notificar datos e intercambiar información sobre cada caso.

Rueda ha matizado que esto se hará respetando en todo momento la Ley de protección de datos. Los sanitarios podrán conocer de esta forma los hábitos de las personas centenarias, así como los tratamientos que reciben para sus patologías, de cara a comprender por qué Galicia es tan longeva.

Enfermedades raras

El Consello da Xunta ha dado luz verde a otra iniciativa en materia sanitaria: un protocolo unificado y común para todas las áreas de cara al tratamiento de las enfermedades raras y, sobre todo, su diagnóstico temprano. El objetivo es reducir el tiempo que tarda una persona con alguna enfermedad rara en poder ponerle nombre a lo que le pasa en un 30%.

Esto se hará tomando varias medidas. Una de ellas será la creación de una vía rápida para que en los casos más urgentes los resultados genéticos estén listos en un máximo de 30 días. Algo de lo que podrán beneficiarse mujeres embarazadas cuando hay sospecha de que el feto pueda tener una enfermedad rara o en casos en los que la rapidez del diagnóstico influya en el tratamiento de la enfermedad, como en la ELA.

Cada área sanitaria, además, tendrá una unidad de referencia con criterios comunes para saber cuándo debe derivar a un paciente, de forma que esto no dependerá del especialista que lo atienda, y también se establecerán procedimientos comunes para pedir pruebas.

Rueda, además, explicó que cuando exista la sospecha de que la enfermedad rara tiene implicaciones hereditarias, se atenderá también a la familia del paciente, que será llamada a consulta para evaluar las pautas y los tratamientos.

Otros asuntos

El Consello da Xunta dio también luz verde a otros asuntos, como la Estrategia de Impulso a la Vivienda Protegida en Galicia, a través de la que se busca impulsar su construcción y facilitar su acceso. Así, entre las medidas aprobadas están la modificación del límite de ingresos máximos y la reserva mínima de viviendas en función de los cupos de edad.

El Gobierno gallego, además, ha aprobado incrementar los precios máximos de la vivienda protegida y ayudas a promotores para su construcción. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, explicó que todas las medidas se habían tomado tras hablar con el sector.

El Consello da Xunta también aprobó la creación de la Colección Museográfica Margarita Ledo Andión, que se integrará en la red gallega de museos, mientras que el programa mediante el que los gallegos emigrados mayores de 65 años pueden regresar 10 días a Galicia se amplía de América a Europa.