Brote de sarna en el Hospital de Conxo de Santiago: afecta a un paciente y a 20 profesionales

El Hospital de Conxo, en Santiago de Compostela, registra un brote de sarna que afecta a un paciente y 20 profesionales. El servicio de medicina preventiva y salud pública del área sanitaria ha activado el protocolo de actuación.

El paciente, que ingresó en el centro hospitalario ya con esta patología, tiene el subtipo más contagioso. Fuentes del área sanitaria han confirmado a Europa Press que el brote está "bajo control", con "los casos detectados en seguimiento clínico y recibiendo el tratamiento correspondiente".

Desde el momento de su confirmación, se activaron de forma inmediata los protocolos de vigilancia epidemiológica y control de infecciones, con el objetivo de garantizar la seguridad de pacientes, profesionales y acompañantes. Los contactos estrechos están también en estudio, conforme a las recomendaciones sanitarias vigentes.

La sarna se transmite principalmente a través del contacto directo prolongado piel con piel y tiene largo tiempo de latencia hasta manifestar síntomas. No está relacionada con la falta de higiene, recuerda el área sanitaria, y su tratamiento "es sencillo y eficaz, generalmente mediante medicación tópica y tratamiento oral".

El hospital ha reforzado las medidas de prevención, incluyendo el aislamiento de los casos confirmados cuando es necesario, la intensificación de la limpieza y desinfección de textiles y superficies, así como la formación específica del personal sanitario, que ya mantuvo encuentros con los especialistas en Medicina Preventiva.

Otro en Oleiros

El brote de sarna del Hospital de Conxo no es el único que ha sido confirmado por fuentes sanitarias en las últimas horas. Una residencia de Oleiros tiene a 12 personas afectadas, nueve de ellas residentes y tres personal del centro.

Los síntomas del primer caso fueron identificados el 9 de abril. La residencia notificó a Sanidade el brote el día 14 de abril y, en ese momento, la consellería puso en marcha el protocolo de actuación.