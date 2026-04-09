A Coruña acoge esta semana el V Curso de Patología Pélvica con expertos de referencia nacional e internacional

El encuentro, que se celebra el 9 y 10 de abril en el Hotel Attica21 Matogrande, reunirá a especialistas de hospitales de toda España y del ámbito internacional para abordar las últimas técnicas en el tratamiento del trauma pélvico

A Coruña acoge los días 9 y 10 de abril el V Curso de Patología Pélvica, una cita formativa dirigida a traumatólogos que tendrá lugar en el Hotel Attica21 Matogrande y que reunirá a algunos de los principales especialistas en cirugía pélvica.

El curso, centrado en la patología traumática —especialmente fracturas derivadas de accidentes o caídas—, abordará de forma integral el manejo de estos pacientes, desde la atención inicial hasta el tratamiento quirúrgico.

Un programa centrado en el abordaje integral del trauma pélvico

Durante dos jornadas, los asistentes podrán profundizar en cuestiones clave como la atención en el lugar del accidente, la estabilización hospitalaria, el diagnóstico o las técnicas quirúrgicas más avanzadas.

El programa incluye mesas específicas sobre fracturas de pelvis y de acetábulo, con análisis de distintos tipos de lesiones, complicaciones y tratamientos, así como talleres prácticos y espacios de debate clínico entre profesionales.

Amplia participación de especialistas de toda España y Europa

El curso contará con un destacado elenco de ponentes procedentes de diferentes hospitales de España y también del ámbito internacional.

Entre los especialistas participantes figuran profesionales del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, Vigo o Ferrol, así como de centros de referencia como el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid o el Hospital Universitario de Canarias.

Además, el programa incluye la participación internacional del cirujano Andrea D’Amelio, del Ospedale Universitario Città della Salute de Turín, entre otros expertos.

Dirección y organización desde el CHUAC

El curso está dirigido por los doctores Iván Castro Arias y Guillermo Rieiro Mena, ambos del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), con el jefe del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del centro, Alberto A. Jorge Mora.

La organización corre a cargo de la Sociedad Gallega de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SOGACOT), con el respaldo de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT) y la Sociedad Española de Cirugía de Cadera (SECCA).

Un curso de referencia nacional

La cita se consolida como un curso de referencia a nivel nacional dentro del ámbito de la traumatología, reuniendo a expertos de alto nivel para compartir conocimientos y debatir sobre una patología compleja que requiere formación continua.

La formación está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios, en un entorno diseñado para el intercambio de experiencias clínicas y la actualización en técnicas y protocolos de tratamiento.