Los niños de Galicia recibirán una nueva vacuna de refuerzo contra la meningitis B a los 12 años

Galicia reforzará la vacunación contra el meningococo B con una nueva vacuna que se administrará a los 12 años. Así lo ha anunciado este miércoles el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la sesión de control del pleno del Parlamento.

Rueda respondía así a una pregunta del líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que lo ha acusado de "abandonar" la sanidad pública. Algo que el presidente de la Xunta ha aprovechado para reivindicar el acuerdo con O'Mega para poner fin a la huelga en Atención Primaria, según recoge Europa Press.

A este respecto, el líder del PPdeG ha defendido la "enorme calidad" de la sanidad gallega, "mejor", que cuando gobernaba el bipartito de PSdeG y BNG (2005-2009) y también que "hace dos años", ya con él al frente del Gobierno gallego: "Y tiene que ser mejor dentro de dos años".

Rueda ha reivindicado la inversión en sanidad y, en concreto, ha señalado que el calendario de vacunación autonómico es el "mejor del mundo". Precisamente, y con el contexto de un brote de meningitis que afecta a Inglaterra, el presidente de la Xunta ha enfatizado la importancia de la prevención.

Galicia tiene dos vacunas contra la meningitis: una tetravalente (contra los tipos A, C, W e Y) que se dispensa a los 4 y 12 meses y a los 12 años, y una frente al meningococo B que se suministra en tres dosis a los bebés. Ahora, sumará una vacuna contra el meningococo B: una única dosis para los niños de 12 años que tengan completa la pauta infantil y dos dosis para los que no.

La "demolición" de la sanidad pública

Besteiro reprochó a Rueda durante su intervención que lleva años impulsando "una demolición programada" de la sanidad pública que efectúa mediante el "abandono" y los "recortes": "No estamos ante un problema puntual, sino ante una forma de gobernar".

El socialista recordó que, según el Barómetro Sanitario, el 90% de los gallegos piden cambios en la sanidad pública, frente al 75% de los que lo hacían hace 10 años. Esto implica fugas hacia la privada, al mismo tiempo que los pacientes no consiguen cita en el plazo "fijado por la propia Xunta", de cuatro días.

"Hay 400.000 personas que están en listas de espera en Galicia, son las peores de la última década", aseguró Besteiro, que ha defendido la necesidad de apostar por un sistema público "fuerte" y "sin desvío hacia la sanidad privada", en contraposición a la actitud de Rueda y el PPdeG.

Rueda, por su parte, defendió que la sanidad está "muchísimo mejor" ahora que cuando gobernaba el bipartito: "Estoy seguro de que tiene que ser mejor dentro de dos años y a eso nos dedicamos, incluso frente a los médicos defendemos aquello que creemos que hay que defender con firmeza, con principios y pensando en los recursos públicos. Pero también llegamos a acuerdos. Esa es la diferencia. Si tenemos un problema, intentamos solucionarlo".