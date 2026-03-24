Fin a la huelga en Atención Primera en Galicia: la Xunta y O’Mega logran un acuerdo

La Consellería de Sanidade y el sindicato médico O’Mega han alcanzado un acuerdo que pone fin a la huelga de Atención Primaria en Galicia, iniciada el pasado 2 de marzo.

El entendimiento entre ambas partes permite la desconvocatoria inmediata del paro en los centros de salud y en los Puntos de Atención Continuada (PACs).

El acuerdo supone un paso clave para recuperar la normalidad en la atención sanitaria tras varias jornadas de movilizaciones y protestas en toda la comunidad.