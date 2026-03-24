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Fin a la huelga en Atención Primera en Galicia: la Xunta y O’Mega logran un acuerdo
El pacto permite desconvocar el paro iniciado el 2 de marzo en centros de salud y PACs de Galicia
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La Consellería de Sanidade y el sindicato médico O’Mega han alcanzado un acuerdo que pone fin a la huelga de Atención Primaria en Galicia, iniciada el pasado 2 de marzo.
El entendimiento entre ambas partes permite la desconvocatoria inmediata del paro en los centros de salud y en los Puntos de Atención Continuada (PACs).
El acuerdo supone un paso clave para recuperar la normalidad en la atención sanitaria tras varias jornadas de movilizaciones y protestas en toda la comunidad.