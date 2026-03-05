El polvo sahariano enturbia el aire en A Coruña: "Hay que evitar hacer ejercicio en el exterior"

A Coruña amaneció ayer con escenas de niebla y baja visibilidad debido a la entrada de una masa de aire africano en la Península ibérica. No obstante, hoy seguimos bajo la influencia de la calima, lo que está afectando a la calidad del aire en la ciudad.

De hecho, las actuaciones de medición de la Torre de Hércules y de Riazor se encontraban a primera hora del día en nivel amarillo y rojo, respectivamente. Pero, ¿puede afectar a la salud? Hablamos con Antonio Parra, jefe del servicio de Alergología del CHUAC de A Coruña.

La calima actúa como un irritante inespecífico de las vías aéreas

En las últimas semanas se ha hablado en varias ocasiones de la calima y muchas personas se preguntan qué es exactamente. Pues bien, en palabras de Antonio Parra, el polvo africano es una mezcla de partículas inorgánicas (polvo de sílice, piedra, arena...) que actúa como un irritante inespecífico de las vías aéreas.

"Hay partículas que afectan, sobre todo, a la nariz y a los ojos. Otras, en cambio, se cuelan por la vía inferior y pueden llegar a los bronquios", señala el alergólogo del CHUAC, quien, además, advierte que la calima puede traer partículas orgánicas como esporas de hongos o pólenes de esa zona.

"El polen que produce alergia es polen aerovagante; es decir, se caracteriza porque va en el aire. En este sentido, los alérgenos que transportan este polvo sahariano no son, afortunadamente, los alérgenos que tenemos aquí. Se trata de un fenómeno más bien de tipo irritativo", agrega.

Síntomas: irritación ocular y nasal, estornudos, tos...

Preguntado por los síntomas que podemos notar durante estos episodios de polvo sahariano, Antonio Parra señala que los más habituales tienen que ver con la irritación ocular y nasal, además de estornudos y, en algunos casos, incluso tos o molestias en el pecho.

En este sentido, las personas con asma o rinitis alérgica, por ejemplo, pueden notar un empeoramiento de los síntomas, afectando especialmente a aquellos pacientes con bronquitis crónica.

Así, durante los días que dure el episodio de calima, Antonio Parra recomienda "intentar salir menos" y, "sobre todo, no realizar ejercicio físico en el exterior sin protección". Es decir, utilizar mascarillas y gafas para evitar esa posible irritación.

Sin embargo, pese a la alerta de la Xunta, el médico del CHUAC tranquiliza a la población al señalar que "en A Coruña somos unos afortunados", ya que la lluvia ayudará a limpiar el aire y la calidad del mismo tenderá a mejorar.

Por ahora, Antonio Parra aconseja hacer "vida relativamente normal", pero "evitar hacer ejercicio en el exterior" y aquellas personas con patología de base (asma, rinitis, bronquitis crónica...), "ir con un poquito de protección".