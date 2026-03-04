La Xunta y O'Mega se citan este jueves en la sede del Sergas para tratar de desbloquear la huelga

Concentración de esta mañana en la Casa del Mar en A Coruña. O'Mega.

La Consellería de Sanidade ha citado al sindicato O’Mega, mayoritario entre los médicos gallegos, a una reunión de negociación que se celebrará mañana jueves a las 11 horas en la sede del Servicio Galego de Saúde (Sergas).

El objetivo es abordar las reivindicaciones del personal de Atención Primaria y avanzar hacia un acuerdo que permita desconvocar la huelga, que desde su inicio ha dejado cada día sin consulta a más de 5.000 pacientes en Galicia, según datos ofrecidos por este sindicato.

La convocatoria se produce tras "la ruptura unilateral de las negociaciones por parte de Sanidade el pasado viernes", justo cuando se había alcanzado un principio de acuerdo para limitar las agendas médicas a 33 pacientes por jornada laboral, lo que provocó el paro.

Los profesionales se concentraron nuevamente esta mañana ante los centros de salud de distintas localidades gallegas, reclamando un plan de choque que descongestione la sanidad pública sin comprometer la dignidad ni la salud laboral de los médicos.

Actualmente, muchos facultativos atienden el doble de pacientes de lo recomendado, lo que provoca jornadas extenuantes y listas de espera inaceptables para los usuarios.

La situación llegó a tal punto que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condenó al Sergas por no proteger adecuadamente la salud laboral de los profesionales, según explicó O'Mega en un comunicado.

Entre los puntos que el sindicato quiere negociar se incluyen la definición de la jornada laboral, la limitación de pacientes por agenda, el fin de la discriminación retributiva de pediatras, odontólogos y farmacéuticos y la voluntariedad de las guardias de los sábados en los Puntos de Atención Continuada (PAC).

El sindicato confía en que la intervención del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, asegure que los representantes de la Consellería acudan a la reunión con responsabilidad y disposición al acuerdo, buscando soluciones que beneficien tanto a médicos como a usuarios de la sanidad pública gallega.

El Sergas reduce el seguimiento en el turno de mañana de hoy al 5,97% en Galicia

El seguimiento de la huelga convocada por el sindicato O’Mega en la jornada de mañana de este miércoles alcanzó un 5,97 % en los centros de Atención Primaria de Galicia, según datos del Sergas.

Por áreas sanitarias, la incidencia fue del 4,42 % en A Coruña y Cee, 9,38 % en Ferrol, 7,14 % en Santiago y Barbanza, 3,25 % en Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, 0,9 % en Ourense, Verín y O Barco, 5,83 % en Pontevedra y O Salnés y 10,29 % en Vigo.

Durante la jornada, los servicios mínimos estuvieron cubiertos al 100 %, garantizando la atención urgente y de emergencias. Entre lunes y martes, la huelga provocó la suspensión de 11.264 consultas en toda Galicia.

La Consellería de Sanidade insiste en que O’Mega se incorpore al acuerdo mayoritario de Atención Primaria para evitar los efectos negativos de un paro indefinido sobre pacientes y profesionales.

El pasado viernes, la Consellería realizó un intenso esfuerzo negociador para intentar desconvocar la huelga, pero la negativa del sindicato impidió alcanzar un acuerdo y evitar así perjuicios en la sanidad pública gallega, según reflejan en un comunicado.