Pillan a un aspirante al MIR en Santiago copiando con gafas y reloj con inteligencia artificial

El pasado sábado 24 de enero Santiago de Compostela se convirtió en la sede gallega en la celebración del examen MIR (Médico Interno Residente), la única localidad en Galicia en acoger esta prueba que reunió a cientos de futuros médicos a las puertas de las facultades de la Universidad de Santiago.

La convocatoria ha generado gran malestar entre los aspirantes por irregularidades y falta de seguridad durante la celebración de la prueba. Mientras se estaba realizando el examen, un aspirante ha sido pillado copiando con "dispositivos tecnológicos no permitidos", con unas gafas y un reloj equipados con inteligencia artificial, según ha comunicado el Ministerio de Sanidad.

Durante el desarrollo de la prueba, desde el Ministerio informan que ambos dispositivos le fueron retirados y se le permitió continuar y finalizar el examen. Posteriormente, la calificación otorgada al aspirante fue de cero.