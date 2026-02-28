Sanidade insta a O'Mega a sumarse al acuerdo de Atención Primaria en Galicia y evitar la huelga

Concentración de la CIG con motivo de la huelga en Atención Primaria. Frente a la Consellería de Sanidade. En Santiago de Compostela. Europa Press

La consellería de Sanidade ha emitido este sábado un comunicado en el que insta a O'Mega a desconvocar la huelga prevista a partir de este lunes. Lo hace después de que el sindicato anunciase que mantenía el paro convocado acusando a la Xunta de romper la negociación.

Sanidade alude a evitar los efectos de una huelga indefinida en pacientes y profesionales para que O'Mega cancele la convocatoria. Además, reivindica un "grande esforzo negociador co sindicato convocante" para alcanzar este acuerdo. La Xunta mantiene que la postura de O'Mega impide que se llegue a un punto medio y subraya que el Gobierno gallego "negocia sempre con quen está disposto a negociar, como vén facendo e seguirá a facer cos representantes dos profesionais médicos que estean dispostos ao acordo".

Como ejemplo de ello, cita el acuerdo con cinco sindicatos, entre ellos Simega, y las mejoras ya aplicadas y aprobadas en el Consello da Xunta como el incremento del complemento de productividad variable, el reconocimiento de sábados festivos o el incremento en la manutención y el reconocimiento de los viernes como prefestivos.

En el comunicado, Sanidade también destaca otras mejoras con la constitución de dos grupos de trabajo en Atención Primaria, uno de ellos de recursos humanos y otro asistencial. El objetivo es presentar una reforma integral de la Atención Primaria antes de verano. "É nese marco da reforma da atención primaria onde deberán ser abordados e definidos aspectos como os cupos por profesionais", señala.

Además, indica también que la Mesa Sectorial de Sanidade está abordando con los sindicatos otras iniciativas como la voluntariedad reglada e incentivada para la realización de guardias en Atención Primaria.

"A Consellería de Sanidade remarca a súa vontade de diálogo e de chegar a acordos cos representantes dos traballadores que realmente están dispostos a negociar e a acordar medidas en beneficio dos seus representados e tamén dos pacientes", sostiene en el escrito, en el que señala a O'Mega por falta de "vontade" en las negociaciones y le acusa de atender a "intereses particulares".

A dos días del inicio de la huelga, la Xunta pide que el sindicato se sume al acuerdo y la desconvoque.