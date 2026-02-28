Se mantiene la huelga indefinida en la Atención Primaria gallega tras romperse la negociación con la Xunta

Imagen de archivo de una concentración de médicos y pediatras de Atención Primaria en el Centro de Salud de Rosalía de Castro, en Vigo Paula Justo / EP

El sindicato O'Mega, mayoritario entre los médicos gallegos, ha anunciado este sábado que mantendrá la huelga indefinida convocada a partir de este lunes en los centros de Atención Primaria gallegos y ha acusado a la Xunta de "romper" la negociación, en la que habían acercado posiciones sobre el límite de pacientes a atender por día.

A través de un comunicado remitido a Europa Press, los sindicatos han denunciado que el Ejecutivo autonómico dio "marcha atrás" después de que ambas partes hubiesen llegado a un principio de acuerdo en una reunión celebrada este viernes que tenía como objetivo suspender el parón anunciado.

O'Mega ha tachado la postura de la Xunta de "irresponsable" al haber esperado hasta el "último momento" para negociar y han descrito su decisión final como "un desprecio a la labor de los facultativos".

La organización expone que, una vez ambas partes aceptaron fijar el número de pacientes máximo por jornada en 33 y negociaban las condiciones en las que se atendería la sobredemanda de pacientes, la Consellería le advirtió de que no podían comprometerse a ello sin consultarlo previamente con Facenda y "exigió" al sindicato la suspensión de la convocatoria.

Asimismo, ha alertado de que, pese a las reclamaciones de O'Mega a "continuar las negociaciones", los representantes del Ejecutivo autonómico "rompieron" el principio de acuerdo acerca del cupo diario de pacientes por profesional.

Aunque han lamentado la "falta de voluntad de diálogo" del Gobierno gallego, los sindicalistas han declarado estar dispuestos a "negociar un acuerdo de mínimos que permita suspender el paro hasta el último minuto".