Denuncian una agresión a una enfermera del Hospital de A Coruña la pasada semana

Una enfermera con amplia experiencia en el servicio de urgencias del CHUAC sufrió la semana pasada una agresión, según han explicado fuentes sindicales. La persona agredida se encuentra de baja laboral a consecuencia del percance.

Los hechos tuvieron lugar en el momento en que una persona usuaria del servicio, que se encontraba "muy agitada" en el turno de noche, fue trasladada a la zona para tratar de mitigar estos comportamientos, teniendo que despojarse en ese momento de sus pertenencias y vistiéndose con pijama o camisón, según determinen los profesionales.

En ese momento, esta persona agarró del colgante identificativo que portan los diferentes profesionales sanitarios, causándole las heridas.

El sindicato CIG ya había solicitado en varias ocasiones la retirada de este distintivo, por tratarse de un elemento que puede favorecer este tipo de acciones por parte de pacientes en estado de agitación.