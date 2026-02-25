El virus respiratorio sincitial desciende en Galicia y se sitúa en el 8,2% de positividad

El virus respiratorio sincitial (VRS) desciende en Galicia y sitúa su tasa de positividad en el 8,2% en la semana 8 del año, que finalizó el 22 de febrero. Así lo recoge el informe semanal de seguimiento publicado por la Consellería de Sanidade.

En el informe, se observa un descenso de la tasa de consultas en todos los grupos de menores de dos años, salvo en los menores de dos meses, donde aumentó un 13,7 %.

En cuanto a las hospitalizaciones, no se registró ningún ingreso en el grupo de nacidos entre abril y septiembre de 2025, y se registró una hospitalización en lactantes menores de dos meses. En estos grupos, la cobertura de inmunización frente al VRS es del 92,3 % en el caso de los bebés que son vacunados en los hospitales gallegos al nacer dentro de las fechas de la campaña, y del 95,3 % para los nacidos fuera de campaña, de abril a septiembre de 2025.

Mientras que los ingresos hospitalarios de niños que ya pasaron alguna temporada de VRS, en la última semana se produjo un ingreso entre los nacidos del 1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025; y otro ingreso en el grupo de nacidos entre el 1 de abril de 2023 al 31 de marzo de 2024.

En adultos, según los datos recogidos en el último informe, se registraron 28 ingresos con VRS en personas mayores de 60 años, de las cuales 21 son mayores de 80.

Ensayo clínico Sincigal para adultos

Desde Sanidade recuerdan que hasta finales de febrero, cualquier mayor de edad que desee participar en el ensayo clínico Sincigal, cuyo objetivo es evaluar la reducción de ingresos hospitalarios en la población adulta mediante la vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS), puede hacerlo acudiendo sin cita previa a los puntos habilitados en los hospitales, en distintos horarios, disponibles en la web del estudio.

Asimismo, también están activos los más de 130 centros de salud participantes, que figuran en el siguiente enlace. Las personas interesadas en participar en este estudio tienen a su disposición el teléfono gratuito 900 842 217 y la web del proyecto sincigal.com para resolver dudas.