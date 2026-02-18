La huelga de médicos en Galicia paraliza ya 380 cirugías y cerca de 14.500 actos médicos

La huelga de médicos convocada a nivel estatal contra el borrador del nuevo Estatuto Marco sigue dejando cifras muy dispares en Galicia y un importante impacto en la actividad asistencial. En solo dos jornadas, el paro ha obligado a suspender 380 cirugías en la comunidad y ha afectado a cerca de 14.500 actos médicos, según los datos facilitados por la Xunta.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, compareció en Santiago tras reunirse con los gerentes de las siete áreas sanitarias para evaluar el alcance de la convocatoria. Según detalló, entre el lunes y el martes se suspendieron 379 intervenciones quirúrgicas, 7.552 consultas hospitalarias y 6.555 consultas de atención primaria. Si se suman pruebas diagnósticas no realizadas, la cifra supera los 15.000 procesos asistenciales aplazados.

Desde la Consellería lamentan la "pasividad" del Ministerio de Sanidad ante un conflicto que, recuerdan, está convocado con carácter nacional durante una semana al mes hasta el verano. El Gobierno gallego reclama que se retome el diálogo para frenar una huelga que, advierten, puede tener consecuencias en los tiempos de espera de los pacientes. El Servizo Galego de Saúde asegura que reorganizará la actividad para reprogramar lo antes posible las intervenciones y consultas suspendidas.

Seguimiento dispar

En cuanto al seguimiento, los datos también varían de forma notable según la fuente. La Xunta cifró la participación en la jornada de mañana de este miércoles en un 17,69% en el conjunto de la sanidad pública gallega. En el ámbito hospitalario, el seguimiento fue del 22,88%, mientras que en atención primaria se situó en el 4,82%.

Por hospitales, el paro alcanzó el 30,46% en Vigo, el 25,68% en Ourense y el 24,54% en A Coruña, entre otros porcentajes. En los hospitales comarcales, la media fue del 12,02%. La Administración autonómica subrayó además que se garantizó el 100% de los servicios mínimos para cubrir la atención urgente y las emergencias.

Sin embargo, el sindicato O'Mega, mayoritario entre los médicos gallegos y miembro del comité de huelga estatal, elevó considerablemente esas cifras. Según sus datos, el seguimiento superó el 82% en los hospitales —con un 83% de incidencia— y rondó el 30% en los centros de salud dependientes del Sergas.

Concentraciones y nuevas convocatorias

El sindicato informó además de concentraciones celebradas este miércoles ante los principales hospitales de A Coruña, Vigo, Santiago, Lugo y Ourense, y anunció nuevas movilizaciones para los próximos días. De cara al viernes, están previstas protestas en varias ciudades gallegas.

Paralelamente, O'Mega mantiene convocada para el 2 de marzo una huelga indefinida en Galicia para exigir a la Xunta un plan de choque que permita descongestionar la atención primaria y reducir las listas de espera.