Hospital Quirónsalud de A Coruña da las claves para reducir las complicaciones por bronquiolitis infantil

La bronquiolitis continúa siendo una de las principales causas de hospitalización en menores de dos años, especialmente durante los meses de otoño e invierno. Sin embargo, los avances en prevención y una mayor concienciación de las familias están contribuyendo a reducir los casos más graves.

La doctora Loreto González, pediatra del Hospital Quirónsalud A Coruña, explica que la bronquiolitis es una infección respiratoria aguda que afecta a los bronquiolos, las vías respiratorias más pequeñas del pulmón. “Cuando estas pequeñas vías se inflaman y se llenan de secreciones, el aire no circula con normalidad y el bebé tiene que hacer un esfuerzo mayor para respirar”, señala.

Aunque puede estar causada por distintos virus, el principal agente es el virus respiratorio sincitial (VRS), responsable de la mayoría de los ingresos en bebés durante su primer año de vida. A diferencia de un resfriado común, en el caso de las bronquiolitis el virus compromete las vías respiratorias inferiores y puede provocar dificultad respiratoria significativa, especialmente en los más pequeños.

"Los menores de seis meses son los más vulnerables porque su sistema inmunitario aún es inmaduro y sus pulmones están en pleno desarrollo", indica la doctora González. En el caso de los bebés prematuros o con patologías cardiacas o pulmonares previas, el riesgo es aún mayor.

Factores de riesgo que aumentan la gravedad

Entre los principales factores de riesgo destacan:

Edad inferior a seis meses.

Prematuridad.

Enfermedades pulmonares o cardiacas previas.

Sistema inmunitario debilitado.

Exposición al humo del tabaco.

Asistencia a guarderías o convivencia con hermanos mayores en temporada de alta

circulación viral

"La exposición al humo del tabaco incrementa la susceptibilidad a infecciones respiratorias y puede empeorar la evolución de la bronquiolitis", advierte la especialista.

Señales de alarma que no deben pasarse por alto

Los primeros síntomas son los mismos que en un catarro común: congestión nasal, tos y febrícula. Sin embargo, lo más importante es observar la evolución. "Cuando un bebé respira más deprisa de lo habitual, se le hunden las costillas, mueve mucho el abdomen al respirar o se le marcan las alas de la nariz, está haciendo un esfuerzo excesivo", explica la pediatra.

También pueden aparecer silbidos al exhalar, una tos persistente o cambios en el tono de la piel alrededor de los labios. La doctora González insiste en que se debe acudir a Urgencias si el bebé presenta estos signos de aumento del trabajo respiratorio, pausas respiratorias, coloración azulada, rechazo del alimento o signos evidentes de agotamiento.

Tratamiento y prevención

En la mayoría de los casos, la bronquiolitis se maneja desde casa con medidas de soporte: lavados nasales frecuentes, buena hidratación y control de la fiebre. No existe un tratamiento específico contra el virus, pero sí terapias de apoyo eficaces cuando el cuadro se complica.

"Si el niño necesita oxígeno o no puede alimentarse correctamente, el ingreso hospitalario permite ofrecer soporte respiratorio y vigilancia estrecha", señala.

En cuanto a la prevención, la administración de anticuerpos monoclonales en recién nacidos y lactantes menores de 6 meses ha demostrado reducir de forma significativa las hospitalizaciones y los cuadros graves. "No evita al cien por cien el contagio, pero sí disminuye la gravedad y, por tanto, los ingresos y las complicaciones", explica la especialista del Hospital Quirónsalud A Coruña.

Además, recomienda medidas básicas como el lavado frecuente de manos, evitar la exposición de bebés pequeños a entornos muy concurridos en plena temporada de VRS y limitar el contacto con personas con síntomas respiratorios.