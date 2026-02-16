Datos dispares en el seguimiento de la huelga médica en Galicia: del 16,8 % de la Xunta al 85 % de O’Mega

La jornada de huelga convocada a nivel estatal contra el borrador del Estatuto Marco promovido por el Ministerio de Sanidad ha dejado cifras muy diferentes en Galicia según la fuente consultada. Mientras la Xunta sitúa el seguimiento en un 16,8 % en el turno de mañana, el sindicato médico O'Mega eleva la participación hasta el 85 % en hospitales y el 35 % en centros de salud.

Según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade, el seguimiento de la huelga en la sanidad pública gallega alcanzó el 16,8 % en el conjunto del sistema durante la mañana de este lunes.

En el ámbito hospitalario, la participación fue del 21,07 %. En los siete grandes hospitales del Servizo Galego de Saúde (Sergas), el seguimiento medio se situó en el 22,03 %, mientras que en los hospitales comarcales descendió al 10,89 %.

Por centros,el mayor seguimiento se registró en el Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (29,3 %) y en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (27,07 %). Les siguieron Ourense (21,94 %), Pontevedra (20,17 %), Santiago (16,49 %), el Hospital Universitario Lucus Augusti (16,79 %) y Ferrol (15,05 %).

En los hospitales comarcales, los porcentajes fueron más bajos, con cifras que oscilaron entre el 3,85 % en el Hospital Público de Cee y el 16,18 % en el Hospital Público do Barbanza.

En Atención Primaria, la Xunta sitúa el seguimiento en un 5,9 %. Por áreas sanitarias, los datos oscilan entre el 1,76 % en A Coruña y Cee y el 9,82 % en Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras.

En organismos como la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la participación fue del 2,53 %.

La Xunta subraya además que se garantizó el 100 % de los servicios mínimos, asegurando la actividad urgente y de emergencias.

O’Mega eleva el seguimiento al 85 % en hospitales

Frente a estos datos, el sindicato médico O'Mega —el más representativo en Galicia y único gallego presente en el comité de huelga estatal— ofrece cifras considerablemente más altas.

Según la organización, el seguimiento en los hospitales dependientes del Sergas alcanzó el 85 % entre el personal no incluido en servicios mínimos. En los centros de salud, el sindicato sitúa la participación en el 35 %.

Desde O'Mega consideran que la incidencia en Atención Primaria aumentará a partir del 2 de marzo, fecha en la que está convocada en Galicia una huelga indefinida para exigir a la Xunta un plan de choque que permita descongestionar los centros de salud y reducir las listas de espera.

Dos lecturas de una misma jornada

La amplia diferencia entre las cifras oficiales y las sindicales vuelve a poner de manifiesto la disparidad habitual en este tipo de movilizaciones, donde la metodología de cálculo —especialmente en relación con los servicios mínimos— suele marcar diferencias notables.

Mientras la Xunta defiende que la incidencia fue moderada y compatible con la normalidad asistencial, el sindicato sostiene que el respaldo fue mayoritario entre los profesionales disponibles para secundar el paro.

La negociación del nuevo Estatuto Marco y la situación de la Atención Primaria en Galicia seguirán marcando la agenda sanitaria en las próximas semanas.