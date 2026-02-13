Suben a 14 las personas contagiadas de viruela del mono en Galicia, una de ellas hospitalizada

Los casos de viruela del mono en Galicia han aumentado a 14, según los últimos datos proporcionados por la Dirección Xeral de Saúde Pública, que cifraban en 12 los contagiados el pasado 5 de febrero. La mayor parte de las personas afectadas (12) están en la provincia de A Coruña, mientras que dos pertenecen a la de Pontevedra.

El primer caso de Mpox detectado en la comunidad gallega se produjo el pasado 12 de diciembre. Desde entonces, la detección de personas contagiadas ha aumentado hasta un total de 14, confirmadas este mismo viernes por la Consellería de Sanidade.

Todos los afectados son hombres de entre 27 y 65 años y, según la información proporcionada por la Xunta, en 12 de los casos se identificó como mecanismo de transmisión sexual, mientras que en dos no se pudo determinar.

Dos de las personas afectadas, además, están vacunadas. Todas ellas, señala Sanidade, tuvieron síntomas y una precisó hospitalización.

La prevención, fundamental

El riesgo de infección en Galicia sigue siendo muy bajo, según la Consellería de Sanidade, que recuerda la importancia de seguir las recomendaciones de prevención y actuación en caso de tener síntomas compatibles con la Mpox o de tener contacto estrecho con una persona diagnosticada.

La viruela del mono, en la mayor parte de los casos, es una enfermedad leve y autolimitada. "La detección temprana y la colaboración ciudadana son claves para evitar su transmisión", señala Sanidade.

Así, si una persona tiene síntomas compatibles con la Mpox como fiebre, malestar general, ganglios inflamados o lesiones en la piel (especialmente vesículas o pústulas), se recomienda evitar el contacto estrecho con otras personas, incluidas las relaciones íntimas, hasta recibir valoración sanitaria.

Otras recomendaciones son cubrir las lesiones cutáneas en caso de tenerlas, así como extremar la higiene de manos. Aquellas personas que tengan síntomas respiratorios, además, deberán usar mascarilla.

Los contactos estrechos, aquellos con una exposición directa y prolongada con un caso confirmado (especialmente con contacto físico próximo), deben vigilar la aparición de síntomas durante 21 días desde el último contacto, así como reducir las interacciones sociales. En caso de que aparezcan síntomas, deben contactar con el sistema sanitario de inmediato y evitar relacionarse con otras personas.

¿Cuándo debe vacunarse una persona?

La vacuna contra la Mpox está disponible en Galicia y es una herramienta útil de prevención. La Xunta recuerda que está indicada en las siguientes situaciones: