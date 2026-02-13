El Servicio International HM en A Coruña atendió en 2025 a más de 800 pacientes extranjeros

El Servicio International de HM Hospitales en A Coruña se ha consolidado desde su creación en 2014 como una unidad de referencia en la atención sanitaria a pacientes extranjeros desplazados a la ciudad por motivos personales, turísticos o laborales. En estos doce años ha atendido a cerca de 7.000 personas, y solo en 2025 ha registrado ya 807 pacientes procedentes de 79 países.

Más allá de la asistencia médica, el servicio ofrece un acompañamiento integral durante toda la estancia hospitalaria. El equipo está formado por cinco especialistas con dominio de varios idiomas y experiencia en la gestión de trámites tanto sanitarios como administrativos. Su labor va desde la coordinación clínica hasta la resolución de gestiones prácticas que puedan surgir durante la estancia.

“Sabemos que enfrentarse a un problema de salud ya es complicado en tu propio país; hacerlo en el extranjero, sin conocer el idioma ni el sistema, lo es aún más”, explica Anabel Costa, responsable de International HM Hospitales en Galicia. “Nuestro enfoque es muy humano y cercano. Visitamos a los pacientes con frecuencia, vemos qué necesitan y, si hace falta, los acompañamos incluso al quirófano cuando están asustados o se sienten solos”.

El apoyo que prestan va mucho más allá de lo estrictamente sanitario. El equipo puede facilitar desde la compra de ropa o la gestión de una entrada de fútbol para un acompañante hasta la organización de una repatriación, el regreso de un tripulante a su barco o la traducción de informes médicos para su posterior seguimiento en el país de origen.

Todo ello es una fuente inagotable de anécdotas, que Anabel Costa atesora cada año, “del año pasado me quedo con un crucerista británico que sintió una leve dificultad respiratoria después de haber estado bailando la noche anterior y los médicos de a bordo prefirieron que le hiciésemos unas pruebas adicionales en el Hospital HM Modelo para quedar más tranquilos. Al final resultó que tenía un cuadro gravísimo por una caída sufrida hacía un mes en su casa: presentaba el corazón desplazado, el pulmón encharcado y nadie se explicaba cómo había podido llevar vida normal hasta ese momento. El paciente se sometió a una cirugía compleja y tuvo que quedar ingresado varias semanas al no ser viable su traslado. Con él se quedó su esposa, a la que también prestamos apoyo en cosas tan cotidianas como pedir cita en una peluquería, llamar a un taxista u otras gestiones del día a día”, aclara.

“Lo más gratificante de nuestro trabajo son las cartas de agradecimiento que recibimos. Estamos muy orgullosas del trabajo que hacemos y de la forma en la que lo desarrollamos. Creo que ese es nuestro elemento diferencial”, subraya la responsable de International HM Hospitales en Galicia.