El CHUAC de A Coruña incorpora un sistema robotizado para la rehabilitación de la marcha

La Unidad de Neurorrehabilitación del Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC) ha incorporado un sistema robotizado para la rehabilitación de la marcha, al que se sumará la próxima semana un equipo de entrenamiento terapéutico de miembro inferior con control inteligente. La inversión de la Xunta en este nuevo equipamiento asciende a alrededor de 450.000 euros.

El gerente del Servizo Galego de Saúde, José Ramón Parada, visitó hoy la unidad, situada en el Hospital Marítimo de Oza, acompañado por el gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde, y la subdirectora general de Atención Hospitalaria, Raquel Vázquez.

El sistema, que lleva dos semanas en funcionamiento, está diseñado para entrenar la marcha y el equilibrio en pacientes con dificultades motoras. Se trata de un dispositivo especializado que permite recuperar la capacidad de caminar de forma segura, progresiva y controlada, incorporando tecnología de alta precisión para personalizar las terapias.

Terapia intensiva y recuperación más eficaz

El nuevo equipamiento supone un avance significativo en la rehabilitación funcional al posibilitar tratamientos intensivos y adaptados a cada paciente. Entre sus principales beneficios destaca la repetición controlada de patrones de paso en un entorno seguro, lo que favorece la reorganización neuromuscular.

Además, mejora el equilibrio y la estabilidad mediante soportes progresivos y ajustes de dificultad que permiten trabajar el control postural dinámico. El entrenamiento repetido también contribuye al fortalecimiento muscular -especialmente en cadera, rodilla y tobillo- y a la mejora de la coordinación.

El sistema incorpora arneses y barras de sujeción que reducen el riesgo de caídas, lo que facilita el trabajo con pacientes con gran debilidad o miedo a caminar. A ello se suma la recogida de datos a través de sensores, que permiten medir avances, ajustar tratamientos y documentar resultados de forma objetiva. La visualización de progresos en tiempo real y los programas con retos específicos incrementan, además, la motivación y la adherencia terapéutica.

Nuevo equipo para miembro inferior

La próxima semana entrará en funcionamiento un equipo de entrenamiento terapéutico de miembro inferior con control inteligente. Este dispositivo permitirá un trabajo intensivo y regulado, adaptando la resistencia a las necesidades de cada paciente y optimizando la recuperación de la movilidad.

El sistema, totalmente integrado, está orientado a personas con trastornos neuromusculares y contribuye también a mejorar la condición cardiovascular. Su diseño permite ajustarlo a distintas patologías, ampliando las posibilidades de tratamiento en el ámbito de la rehabilitación.

Implantación en toda Galicia

Estos sistemas robotizados se están incorporando a los servicios de rehabilitación de las siete áreas sanitarias gallegas, con una inversión global de 1,2 millones de euros. A ello se suman otros equipos hasta alcanzar cerca de 20 nuevos dispositivos, con una inversión total de 1,8 millones.

La iniciativa forma parte de la Estrategia gallega en enfermedades raras 2025-2030, impulsada por la Xunta, que contará con una dotación de 396 millones de euros durante su periodo de vigencia. El proyecto está financiado por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.