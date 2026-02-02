Una veintena de psicólogos clínicos se incorporarán a la Atención Primaria gallega

Los centros de Atención Primaria de Galicia sumarán este mes 21 nuevos psicólogos clínicos. Esta medida fue aprobada este mismo lunes en la reunión del Consello da Xunta en la que se dio luz verde al incremento de especialistas de la Rede de psicoloxía clínica del Sergas. El Gobierno gallego financiará la acción con 1,5 millones de euros en un modelo en el que participarán de forma colaborativa el resto del equipo de atención primaria. El objetivo del Ejecutivo gallego es alcanzar el medio centenar de nuevos psicólogos para 2030.

En la rueda de prensa posterior, el presidente Alfonso Rueda explicó que los objetivos de esta acción pasan por mejorar el abordaje de los trastornos mentales más comunes como la depresión y la ansiedad leve o los trastornos adaptativos, facilitar el acceso a intervenciones psicológicas y garantizar una atención integral, accesible y coordinada.

También se mejorará la accesibilidad a los recursos específicos para el tratamiento de problemas de salud mental y se llevarán a cabo acciones preventivas y de promoción de la salud mental, además de optimizar la coordinación entre servicios de atención primaria y los especializados en psiquiatría de las áreas sanitarias.

Con estas incorporaciones se triplica el número de psicólogos que atienden en diversos centros de salud.

Dónde estarán los nuevos psicólogos del Sergas

El área sanitaria de A Coruña y Cee será una de las que tenga más psicólogos clínicos, un total de cinco que se repartirán en los centros de salud de Abegondo, Curtis y Teixeiro, en el de Miño y Sada, en el de A Laracha y Cerceda, en el de Os Rosales y Labañou y en el de Vimianzo y Cee.

También habrá cinco nuevos profesionales en el área de Vigo, repartidos en el centro integral de salud Olimpia Valencia, en el de Navia, el de Ponteareas, el de Redondela y el de Moaña.

El área de Santiago y Barbanza sumará tres profesionales en los centros de Muro, Melida y Arzúa y Rianxo; los mismos que irán al área de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, en el centro de Valle Inclán, Puente y O Carballiño, en Novoa-Santos, O Couto, Mariñamansa y Ribadavia y en O Barco y Viana do Bolo.

El área de Lugo, A Mariña y Monforte también suma tres en los centros de Viveiro, Sarria y el de praza Ferrol de Lugo.

El área de Pontevedra y O Salnés incorporará un psicólogo en el centro de Sanxenxo, al igual que el área de Ferrol, que lo integrará en el centro de salud Fontela Maristany.