Detectan 9 casos de viruela del mono en Galicia: 7 de ellos en A Coruña

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha detectado 9 casos de mpox, más conocida como viruela del mono, en Galicia, 7 de ellos en la provincia de A Coruña. Así lo han confirmado fuentes de Sanidade este lunes.

Los casos detectados fueron notificados entre el 15 de diciembre y el 25 de enero. Según señalan, dos de estos casos tiene vinculación con una sauna de A Coruña, mientras que entre los otros casos hay algunos con "vínculos con establecimientos fuera de Galicia", por lo que el origen del brote no está claro.

Síntomas y prevención

Tras un período de incubación de aproximadamente dos semanas tras la infección, los síntomas iniciales son comunes a varias enfermedades: fiebre, cansancio, dolor de espalda, dolor de cabeza. Aunque lo más característico de la infección por mpox es la aparición a los 1-3 días de ampollas que pican y que van derivando a costras. Estas aparecen primero en la cara y después se diseminan por todo el cuerpo, siendo más intenso en manos, pies y en los genitales.

Existen dos variantes del virus mpox: Clado I y Clado II. Desde el Sergas, señalan que, frente a estos escenarios, hay que poner el foco es en las prácticas sexuales de riesgo y en la vacunación, más que en los ámbitos donde se producen las relaciones. Por ello, recomiendan el uso de preservativo, la vacunación preventiva contra Mpox en los grupos de riesgo y la consulta con el médico en caso de aparición de síntomas o lesiones compatibles.

La rápida detección de nuevos casos es fundamental para cortar las cadenas de transmisión. Por ello, tras la notificación de sospechas o casos confirmados, se llevan a cabo las siguientes actuaciones: recogida de muestras para la confirmación y/o investigación del clado al que pertenece el caso; indicación de las medidas oportunas de aislamiento e higiene a los casos confirmados; y, por último, la identificación y búsqueda de contactos estrechos para su seguimiento e indicación de la vacunación, si procede, hasta 14 días tras el contacto

Aunque se haya tratado como tal, no es una enfermedad de transmisión sexual. Se contagia de una persona a otra por contacto estrecho y prolongado de fluidos (sangre, semen….) de vías respiratorias (expulsión de gotitas al hablar con una persona infectada) o por contacto directo con la piel (besarse, relaciones sexuales, dormir juntos…).