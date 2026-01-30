Galicia habilita el fin de semana dos jornadas de vacunación frente al virus sincitial sin cita previa

Este fin de semana, del 31 de enero y 1 de febrero, la Consellería de Sanidade volverá a habilitar de forma extraordinaria en los 14 hospitales públicos de Galicia los puntos de vacunación para participar en el ensayo clínico Sincigal contra el virus respiratorio sincitial (VRS), en el que ya han colaborado 38.237 personas.

Según el informe semanal sobre la situación del virus respiratorio sincitial en Galicia, la pasada semana se registraron 41 ingresos con VRS en mayores de 60 años, de los cuales 22 corresponden a mayores de 80.

De esta manera, cualquier persona mayor de 18 años tendrá una nueva oportunidad de participar en el estudio, que tiene como objetivo evaluar la reducción de ingresos hospitalarios en la población adulta mediante la vacunación frente al virus respiratorio sincitial.

Así, durante las jornadas de este sábado y domingo, en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00, se abre la participación sin cita previa. Como hasta ahora, la participación implica la posibilidad de recibir o no la vacuna y posteriormente poder comprobar su efectividad en la disminución de hospitalizaciones en personas vacunadas y no vacunadas.

Hasta el momento, en el área sanitaria de A Coruña y Cee se han sumado al estudio 9.900 personas; en la de Ferrol, más de 2.800; en la de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, más de 5.660; en la de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, más de 6.110; en la de Vigo, se superan las 3.800; en la de Pontevedra y O Salnés, cerca de 5.220; y en la de Santiago de Compostela y Barbanza, casi 4.740 personas.

Participación de lunes a viernes

Para aumentar la accesibilidad de las personas que deseen participar en el ensayo clínico Sincigal, esta semana equipos de enfermería del proyecto comenzaron a desplazarse a residencias sociosanitarias para informar y ofrecer colaboración en el estudio sobre esta vacuna, ya autorizada para su administración.

Además, cualquier persona mayor de 18 años que desee participar en el ensayo también puede hacerlo acudiendo sin cita previa a los puntos habilitados en los hospitales, en distintos horarios, de lunes a viernes. Los horarios pueden consultarse en la web del ensayo clínico Sincigal.

También están activos los más de 130 centros de salud participantes, que figuran en el siguiente enlace. Las personas interesadas en participar en este estudio disponen del teléfono gratuito 900 842 217 y de la web del proyecto para resolver dudas.

La Consellería de Sanidad y la Fundación Pública Gallega Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago buscan evidencia científica que sirva para valorar la eficacia de la vacuna frente al virus respiratorio sincitial en adultos, como ya se logró con el estudio Galflu, que permitió incluir en la sanidad pública la vacuna de alta carga frente a la gripe para mayores de 70 años.