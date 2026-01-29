El CHUAC de A Coruña bate un nuevo récord histórico: realizó 313 trasplantes en 2025

El hospital CHUAC de A Coruña ha vuelto a batir su récord con 313 trasplantes hechos en 2025 y 51 donantes de órganos. Del total, 165 fueron de riñón -17 de donantes vivos-, 64 de hígado, 7 de páncreas, 26 de corazón y 51 de pulmón. Este número situa al complejo hospitalario de A Coruña como el cuarto de España en número de trasplantes.

Así se desprende del balance de la actividad en trasplantes presentada hoy por el hospital coruñés en una rueda de prensa en el que participó el gerente del Área Sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde, quien estuvo acompañado del coordinador de trasplantes del CHUAC, Fernando Mosteiro Pereira; del responsable del programa de trasplante renal, Javier Rodríguez-Rivera, y del responsable del programa de posotrasplante renal, Constantino Fernández Rivera.

"Gracias a la generosidad de los gallegos y a la profesionalidad de los equipos de nuestro hospital, hemos logrado realizar casi un trasplante diario, lo que se traduce en una vida salvada por día", resaltó el gerente del Área Sanitaria de A Coruña y Cee.

También subrayó el aumento del 12% en trasplantes renales, que alcanzaron un nuevo récord, la cifra más alta desde que en 1981 arrancó el programa en el hospital. Asimismo, en 2025 se logró la tercera cifra más alta de trasplantes pulmonares desde que en 1999 se inició este programa en el centro.

En cuanto a la donación de tejidos, el CHUAC realizó 106 donantes de córneas, 34 de huesos y 18 de segmentos vasculares. Desde el CHUAC, destacan que la tasa de donantes sigue al alza, un 25% sobre el año anterior, alcanzando los 92,7 donantes por millón de habitantes.

Fernando Mosteiro señaló como factor clave del crecimiento la consolidación de la donación en asistolia controlada, puesta en marcha en 2012.

En 2025, los trasplantes de personas fallecidas por criterios circulatorios y respiratorios tras una limitación del tratamiento de soporte vital superaron por primera vez en Galicia a las donaciones por muerte encefálica.

7.766 trasplantes de órganos

Respecto a la causa de muerte de los donantes, predominaron los accidentes cerebrovasculares (30%), seguidos de traumatismos craneoencefálicos (12%), mientras que la encefalopatía anóxica y otras causas representaron el 58%. La edad media de los donantes fue de 60,7 años.

El coordinador de trasplantes del CHUAC agradeció el apoyo de todas las familias, "que muchas veces son las responsables de cumplir los deseos de la persona que decide donar y regalar segundas oportunidades". En concreto, 9 de cada 10 familias dicen sí a la donación, con negativas familiares por debajo del 10% y en tendencia decreciente.

Desde el inicio del programa de donación y trasplante en 1981 hasta finales de 2025, el CHUAC ha realizado un total de 7.766 trasplantes de órganos.