El CHUAC de A Coruña, mejor hospital de Galicia y en el top-20 de España

El Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC) es el mejor hospital de Galicia y está en el top-20 de España, en concreto en el puesto 18. Así lo desprende el último Monitor de Reputación Sanitaria, elaborado por la consultora Compro, empresa especializada en este tipo de estudios.

El estudio contó con la participación de muchos de los 787 hospitales públicos y privados de España, por lo que el CHUAC compitió al nivel de hospitales como Lana Paz y Gregorio Marañón de Madrid o Clínic de Barcelona.

Respecto a los servicios sanitarios con mejor proyección de España, el ranking destaca los de Rehabilitación y Farmacia Hospitalaria, que quedaron en los puestos 6º y 7º en sus respectivas categorías, mientras que Microbioloxía entró en la lista por primera vez y directamente en el puesto 8º.

Oncología médica y Cirugía Maxilofacial alcanzaron el puesto 13º en sus respectivas categorías; Anestesia y Reanimación quedaron en el puesto 14º; y los servicios de Cardiología y Análisis Clínicos, en el 15º.

Este ranking se elabora (este año a través de más de 5.200 encuestas) teniendo en cuenta la opinión de gerentes y directivos hospitalarios, médicos, personal de enfermería, además de asociaciones de pacientes y periodistas especializados en materia sanitaria.

Así, se analizaron más de 1.000 indicadores de calidad y rendimiento asistencial. La elaboración de un estudio de este tipo, que evalúa la calidad asistencial de la mayor parte de los hospitales españoles, es una iniciativa que contribuye a mejorar los niveles de calidad del sistema sanitario español.