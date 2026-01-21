El virus respiratorio sincitial aumenta en Galicia y ya alcanza el 10% de positividad

La incidencia del virus respiratorio sincitial (VRS) continúa aumentando en Galicia, con una tasa de positividad que ya se sitúa en el 9,8 % en esta tercera semana del año, del 12 al 18 de enero, según el informe semanal de seguimiento publicado por la Consellería de Sanidad. La semana pasada la tasa se situaba en el 8 %.

El número de consultas en atención primaria por bronquiolitis en menores de dos años aumentó en la última semana, con un incremento del 20,4 % respecto a la semana anterior. Por grupos de edad, el ascenso fue del 5 % entre los nacidos entre abril y septiembre de 2025.

En cuanto a las hospitalizaciones, se registró un ingreso en la última semana en el grupo de nacidos entre abril y septiembre de 2025 y ninguna hospitalización de un lactante menor de dos meses, que están pasando su primera ola de VRS.

En estos grupos, la cobertura de la inmunización frente al VRS es del 93,2 % en el caso de los bebés que son vacunados en los hospitales gallegos al nacer dentro de las fechas de la campaña, y del 94,9 % para los nacidos fuera de campaña, de abril a septiembre de 2025.

En relación con los ingresos hospitalarios de niñas y niños que ya han pasado alguna temporada de VRS, en la última semana se produjeron 4 ingresos entre los nacidos del 1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025, y 2 ingresos en el grupo de nacidos entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024.

En adultos, en la segunda semana del año se registraron 35 ingresos con VRS en mayores de 60 años, de los cuales 25 corresponden a mayores de 80 años.

Vacunación en hospitales y ensayo clínico

La Consellería de Sanidade convocó el pasado fin de semana de forma extraordinaria a las personas mayores de 18 años interesadas en participar en el ensayo clínico Sincigal de la vacuna contra el virus sincitial respiratorio (VSR).

Según los datos aportados por la Consellería, el sábado la máxima tasa de participación se alcanzó en el área de A Coruña y Cee, que concentró a 1.181 personas, una quinta parte de los participantes del día a nivel gallego, que se situaron en 5.423 personas.

Además de la vacunación extraordinaria de este fin de semana, también se puede acudir sin cita a los hospitales en distintos horarios de lunes a viernes, que pueden consultarse en la web del ensayo clínico SINCIGAL. Asimismo, hasta el próximo 31 de enero también estarán activos los centros de salud participantes, que pueden consultarse en la siguiente enlace.