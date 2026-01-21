Vigilantes de seguridad de hospitales de Galicia denuncian que el 50% de la plantilla está de baja

Vigilantes de seguridad de hospitales de Galicia denuncian que el 50% de trabajadores están de baja Julio Pérez

Los vigilantes de seguridad de toda Galicia se han concentrado esta mañana en las inmediaciones del Hospital Provincial de Santiago de Compostela para exigir medidas a la Consellería de Sanidade ante las agresiones "diarias" que se viven en los centros sanitarios, lo que está generando baja en un 50 % de la plantilla.

Así pues, se trata de la tercera concentración que se lleva a cabo tras el incidente ocurrido en el Hospital de Oza (A Coruña), en el que un trabajador de seguridad perdió parte de una oreja tras la agresión de un paciente.

Sin embargo, el secretario de organización de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera de Galicia (USO), recalca que no se trata de un hecho aislado y reclaman a la Xunta que les escuchen.

USO y UGT ya se habían reunido antes del pasado verano con la Consellería de Sanidade, sin embargo, no obtuvieron "cambios sustanciales".

De este modo, siguen reclamando mejoras laborales para que se contrate a más personal de seguridad y que se elabore un protocolo de actuación común para todas las áreas sanitarias.

Paralelamente, también piden que se imparta una mayor formación y que doten a los vigilantes de seguridad de más medios para protegerse a ellos mismos y a los usuarios de los centros sanitarios.

"No estamos trabajando en un sitio normal, el estado emocional de la gente que está en el hospital no es el mismo que el de la gente que se encuentra en otros centros donde trabaja la seguridad privada. Todos los usuarios están en riesgo", asegura la representante del sector de seguridad de UGT, Susana Blanco.

Finalmente, los representantes de ambos sindicatos han anunciado que el día 5 de febrero volverán a mantener un encuentro con la Consellería. No obstante, hasta esa fecha se mantienen convocadas más manifestaciones.