Los médicos de urgencia hospitalaria de A Coruña se concentran: reclaman negociar sus condiciones

La paciencia de los médicos de urgencias hospitalarias de A Coruña ha llegado al límite. Una amplia representación de los profesionales de este colectivo que estaban de turno esta mañana se han concentrado a las puertas del CHUAC para reclamar que el SERGAS abra una negociación con su colectivo que permita mejorar sus condiciones laborales tras muchos años de espera.

Las principales reclamaciones radican en la organización de los turnos de guardia, que a partir de los 55 años pueden dejar de hacerse nocturnas, el exceso de horas que tienen que asumir en muchas ocasiones y otras vinculadas a la actualización de sus prestaciones.

Tras varios años de espera, y ante la inexistencia de movimientos en la línea de que se abra una negociación que, insisten, es la única forma de solucionar el problema, tienen previsto volver a concentrarse la semana que viene.

En caso de que no haya avances, fuentes sindicales no descartan aumentar las reivindicaciones.