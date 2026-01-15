La gripe mantiene una intensidad baja en Galicia con tendencia decreciente

La gripe registra una intensidad baja en Galicia con tendencia decreciente. Así lo ha anunciado este jueves la Consellería de Sanidade en el informe de actividad de las infecciones respiratorias agudas correspondiente a la semana dos del año, que finalizó el día 11 de este mes.

Con respecto a la semana anterior, la tasa de consultas por gripe descendió un 4 % y se sitúa en 72,7 consultas por 100.000 habitantes. No obstante, solo se observó una disminución de la tasa de consultas en el grupo de 20 a 59 años, del 7,8 %. En el caso del grupo de 5 a 19 años se registró un aumento del 13,9 %. El grupo con la mayor tasa de consultas continúa siendo el de 0 a 4 años, con 99,3 consultas por 100.000 habitantes.

Por áreas sanitarias, la tasa de consultas por gripe fue inferior a la de la semana anterior en todas ellas, salvo en el área sanitaria de A Coruña y Cee; de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos; y en la de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras.

Respecto a los ingresos por gripe, el número descendió un 13 % respecto a la semana anterior, 372 ingresos frente a 429, siendo la tasa de 13,7 ingresos por 100.000 habitantes. El descenso de la tasa se observó en todos los grupos de edad y en todas las áreas sanitarias, salvo en la de A Coruña y Cee, donde aumentó un 24,6 %.

Hasta el momento de la temporada de gripe se han notificado 3.646 ingresos, la mayoría de ellos, con virus del tipo A.

La red de farmacias centinela que colabora con la Consellería de Sanidade informa que en la última semana las tasas de dispensación de antigripales y de pruebas de antígenos descendieron un 5,6 % y un 32,3 %, respectivamente.

En cuanto al porcentaje de positividad de las muestras estudiadas para virus de la gripe, en la semana dos se observa un nuevo descenso respecto a la anterior (22,7 % frente a 25,2 %), en continuidad con la tendencia iniciada tras el máximo de la onda en la semana 49. El virus del tipo A continúa siendo el predominante.

Evolución

Según los datos reflejados en el informe, parece que se consolida la tendencia decreciente de la actividad gripal, si bien este descenso se está produciendo lentamente. No obstante, hay que tener en cuenta que el nivel de intensidad sigue siendo bajo y que continuamos en onda de gripe, por lo que es preciso mantener la vigilancia epidemiológica y las medidas de prevención y control recomendadas hasta que esta finalice.

A pesar de la tendencia decreciente, se recomienda el uso de mascarilla aunque no se tengan síntomas al acudir a centros de salud, a los puntos de atención continuada y a urgencias hospitalarias.

En cuanto al resto de estancias de los hospitales, la recomendación del uso de mascarilla se mantiene en los servicios que atienden a pacientes vulnerables, como son las unidades de cuidados intensivos y pacientes críticos, unidades de reanimación, de pacientes trasplantados, oncológicos y hematológicos, unidades de diálisis y hospitales de día.