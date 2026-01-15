Galicia bate en 2025 el récord de trasplantes de órganos con 429: hubo 143 donantes, un 4% más

Rueda de prensa para presentar el balance de donación de órganos en 2025 en Galicia. Xunta

La solidaridad no tiene límites en Galicia: la comunidad batió su propio récord de trasplantes en 2025, con un total de 429, mientras que los donantes de órganos ascendieron a 143. Por tipo de trasplantes, los más habituales fueron los de riñón (229, de los que 22 eran de donantes vivos); seguidos por los 116 de hígado; 51 de pulmón; 26 de corazón; y siete de páncreas.

Así lo reflejan las cifras dadas a conocer este jueves por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, la directora de la Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), Marisa López, y la coordinadora autonómica de trasplantes, Encarnación Bouzas.

"Gracias a la generosidad de los gallegos y a la profesionalidad de los equipos de nuestros hospitales, conseguimos realizar más de un trasplante diario, lo que se traduce en más de una vida salvada por día", señaló Gómez Caamaño.

420 pacientes beneficiados

Sanidade señala que los 429 trasplantes realizados en 2025 beneficiaron a un total de 420 pacientes, ya que en algunos casos fueron de trasplantes multiorgánicos. Los trasplantes pancreáticos, que son los más complejos, experimentaron la mayor subida: aumentaron un 75% con respeto al año anterior, desde los cuatro realizados en 2024 a los siete de 2025.

Los renales, por otro lado, batieron un nuevo récord al alcanzar la cifra más alta desde que en el año 1981 comenzó el programa de trasplantes en Galicia. La sanidad gallega registró en 2025 la tercera cifra más alta de trasplantes pulmonares desde que en 1999 comenzó este programa en el Complexo Hospitalario Universitario da Coruña.

En cuanto a la donación de tejidos, en 2025 se contó con 211 donantes de córneas, 64 de huesos y 36 de segmentos vasculares. Así, la tasa de donantes subió un 4% sobre el año anterior, acercándose a la tasa de 53 donantes por millón de habitantes (52,8 en concreto), superando las recomendaciones de la Organización Nacional de Trasplantes.

Los donantes tenían 62 años de media

Gómez Caamaño señaló como factor clave del crecimiento de los trasplantes la consolidación de donación en asistolia, en marcha desde 2012. Así, en 2025 los trasplantes de personas fallecidas por criterios circulatorios y respiratorios tras una limitación de tratamiento de soporte vital superaron por primera vez en Galicia a las donaciones de muerte encefálica.

Respecto a la causa de la muerte de los donantes, los factores principales fueron los accidentes cerebrovasculares (53%), seguidos de los traumatismos craneoencefálicos por accidente no de tráfico, con un 11 %, mientras que los accidentes de tráfico fueron el 1 %.

La edad media de los donantes de órganos en 2025 fue de 62 años. En ese sentido, la aprobación de la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia desde el año 2021 permitió que 60 personas pudieran ser trasplantadas gracias a la generosidad de estos donantes.

A este respecto, es fundamental el apoyo de los familiares: ocho de cada 10 familias dicen sí a la donación, situando las negativas familiares por debajo del 20% y consolidando una tendencia decreciente.

Desde la puesta en marcha del programa de donación y trasplante, en 1981, hasta 2025, en Galicia se han realizado 10.404 trasplantes de órganos. Más de 3.600 gallegos son donantes de órganos, con 128.000 personas inscritas como donantes, de las cuales 1.881 se sumaron el pasado año.

Red entre comunidades y acciones educativas

El conselleiro de Sanidade señaló que parte del éxito y buen funcionamiento del sistema "se debe a la existencia de una red sólida y cohesionada a nivel autonómico y nacional". Esta red permitió, solo en 2025, que 99 gallegos pudieran ser trasplantados gracias al intercambio entre comunidades y que 66 de los donantes gallegos entregaran sus órganos a personas de otras partes de España.

Actualmente, 266 personas esperan por un trasplante.

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, por otro lado, realizó el año pasado más de cien charlas para fomentar la donación y en las que tomaron parte cerca de 7.000 alumnos y alumnas de centros educativos gallegos.

Además, se convocó en el pasado curso escolar el X Concurso Universitario de cortometrajes sobre donación y trasplante de médula ósea; el VII Concurso escolar de carteles relacionados con la donación y los trasplantes de órganos para estudiantes de 5º y 6º de primaria y 1º, 2ºy 3º de la ESO; y el XI Concurso de cortometrajes para escolares relacionados con la donación y los trasplantes de órganos, dirigido al alumnado de bachillerato y ciclos formativos de grado básico, medio y superior.

Durante 2025, por último, también se continuó con el programa de formación especializado en donación y trasplantes de órganos para los profesionales del sistema público de salud de Galicia: se realizaron nueve cursos sobre procesos de donación y trasplantes, en los que participaron más de 3.000 profesionales sanitarios.