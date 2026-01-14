El virus respiratorio sincitial alcanza ya el 8% de positividad en Galicia

El virus respiratorio sincitial (VRS) continúa aumentando su tasa de positividad en Galicia y ya supera el 8% en la semana del 5 al 11 de enero. Así se recoge en el informe semanal de seguimiento de este virus que publica la Consellería de Sanidade.

En esta última semana, se observa un descenso en la tasa de consultas en atención primaria por bronquiolitis en menores de dos años; en concreto, disminuyó un 18,2 % respecto a la semana anterior.

En cuanto a hospitalizaciones, se registraron dos ingresos en la última semana en la cohorte de nacidos entre abril y septiembre de 2025, y una hospitalización de un lactante menor de dos meses, que están pasando su primera ola de VRS.

En estos grupos, la cobertura de la inmunización frente al VRS es del 96,3 % en el caso de los bebés vacunados en los hospitales gallegos al nacer dentro de las fechas de la campaña, y del 94,9 % para los nacidos fuera de campaña, de abril a septiembre de 2025.

Sobre ingresos hospitalarios de niños y niñas que ya han pasado alguna temporada de VRS, en la última semana se produjeron 5 ingresos entre los nacidos del 1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025, y un ingreso en la cohorte de nacidos entre el 1 de abril de 2023 al 31 de marzo de 2024.

En cuanto a los adultos, en la segunda semana del año han registrado 45 ingresos con VRS en mayores de 60 años, de los cuales 31 corresponden a mayores de 80.

Ensayo clínico para mayores de 18 años en marcha

En relación con el virus del VRS, la Consellería de Sanidade ha convocado de forma extraordinaria a las personas a partir de 18 años que deseen formar parte del ensayo clínico SINCIGAL. El estudio, que en su primera fase estaba destinado a mayores de 60 años, ya se ha ampliado a la población mayor de edad.

El objetivo es evaluar la reducción de ingresos hospitalarios en la población gallega mediante la vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS). Para participar se han habilitado puntos de vacunación este fin de semana de forma extraordinaria en los 14 hospitales del Servicio Gallego de Salud, para poder acudir sin necesidad de cita previa.

El ensayo clínico no evalúa la efectividad de la vacuna, ya autorizada para su administración, sino que pretende constatar su eficacia a la hora de reducir el número de ingresos hospitalarios por VRS en población adulta.

Además de la vacunación extraordinaria en fin de semana, también se puede acudir sin cita a los hospitales en distintos horarios de lunes a viernes, que pueden consultarse en la web del ensayo clínico SINCIGAL. Asimismo, hasta el próximo 31 de enero también estarán activos los centros de salud participantes, que pueden consultarse en la siguiente enlace.

Las personas interesadas en participar en este estudio tienen a su disposición el teléfono gratuito 900 842 217 y la web del proyecto para resolver dudas.